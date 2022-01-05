اعملي بيتيفور العيد الدايب بمكونات من البيت وسر طعمه المميز وقوامه الهش

ليس من الضرورة وجود مناسبة أو أعياد لتناول البيتيفور والكعك فالكثير منا يقوم بشراء الحلويات بشكل يومي خاصة في فصل الشتاء لأن الجسم يحتاج إلى تناول كميات كبيرة من الطعام للشعور بالدفء، ولذلك يمكنك عمل البيتيفور بمكونات بسيطة من بيتك بدلا من شرائه جاهز من المحلات بأسعار عالية وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم فتابعونا.طريقة عمل البيتيفور
المكونات:
- نصف كوب من الدقيق.
- كوب من السكر البودرة.
- ربع كوب من الزبدة المذابة.
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ربع ملعقة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة كاكاو خام.
طريقة التحضير:
- في بولة كبيرة نضع الزبدة ونخفقها جيدا حتى يتحول لونها إلى الأبيض بعد ذلك يوضع السكر البودرة تدريجيا مع الاستمرار في الخفق.
- ثم يضاف البيض والفانيليا ونخفق للحصول على خليط متجانس الآن يوضع الدقيق مع البيكنج بودر ونمزج المكونات.
- باستخدام المضرب الكهربائي إذا أردت عمل بيتيفور بالشوكولاتة ضعي نصف العجينة في وعاء أخر ثم ضيفي على المكونات ملعقة من الكاكاو.
- نشكل العجين بالقمع أو بكيس الحلواني ويمكن استخدام ماكينة البيتيفور للحصول على أفضل نتيجة ويرص في صينية واسعة.
- ندخله إلى فرن ساخن لمدة 20 دقيقة وعندما يخرج من الفرن نتركه حتى يبرد ثم يزيين بالمربي والشوكولاتة وجوز الهند.
المكونات:
- كيلو دقيق و3 ملاعق.
- ربع كيلو سكر بودرة.
- ثلاثة أرباع كيلو زبدة.
- 3 بيضات.
- ربع ملعقة صغيرة فانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
طريقة التحضير:
- نخلط الدقيق مع البيكنج بودر في وعاء متوسط ثم نضع الزبدة في العجان أو في بولة كبيرة ونخفقها جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لونها فاتح.
- نضع السكر البودرة ثم البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا ونخلط المزيج حتى يتجانس يضاف خليط الدقيق تدريجيا للحصول على عجينة ناعمة ولينة.
- نضع العجينة في وعاء وتغطي ثم نتركها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ويشكل على صينية مغلفة بورق الزبدة باستخدام كيس الحلواني.
- يوضع في فرن ساخن حتى ينضج ويأخذ اللون المناسب ثم يترك يبرد وبعد ذلك نجهز بولة بها مربي تين وشوكولاتة مذابة أيضا.
- نأخذ قطعة من البيتيفور وندهنها بالمربي ثم نغلقها بواحدة أخرى وتزين بالشوكولاتة المذابة وجوز الهند أو مكسرات مجروشة.
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ليس من الضرورة وجود مناسبة أو أعياد لتناول البيتيفور والكعك فالكثير منا يقوم بشراء الحلويات بشكل يومي خاصة في فصل الشتاء لأن الجسم يحتاج إلى تناول كميات كبيرة من الطعام للشعور بالدفء، ولذلك يمكنك عمل البيتيفور بمكونات بسيطة من بيتك بدلا من شرائه جاهز من المحلات بأسعار عالية وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم فتابعونا.طريقة عمل البيتيفور
المكونات:
- نصف كوب من الدقيق.
- كوب من السكر البودرة.
- ربع كوب من الزبدة المذابة.
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ربع ملعقة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة كاكاو خام.
طريقة التحضير:
- في بولة كبيرة نضع الزبدة ونخفقها جيدا حتى يتحول لونها إلى الأبيض بعد ذلك يوضع السكر البودرة تدريجيا مع الاستمرار في الخفق.
- ثم يضاف البيض والفانيليا ونخفق للحصول على خليط متجانس الآن يوضع الدقيق مع البيكنج بودر ونمزج المكونات.
- باستخدام المضرب الكهربائي إذا أردت عمل بيتيفور بالشوكولاتة ضعي نصف العجينة في وعاء أخر ثم ضيفي على المكونات ملعقة من الكاكاو.
- نشكل العجين بالقمع أو بكيس الحلواني ويمكن استخدام ماكينة البيتيفور للحصول على أفضل نتيجة ويرص في صينية واسعة.
- ندخله إلى فرن ساخن لمدة 20 دقيقة وعندما يخرج من الفرن نتركه حتى يبرد ثم يزيين بالمربي والشوكولاتة وجوز الهند.
المكونات:
- كيلو دقيق و3 ملاعق.
- ربع كيلو سكر بودرة.
- ثلاثة أرباع كيلو زبدة.
- 3 بيضات.
- ربع ملعقة صغيرة فانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
طريقة التحضير:
- نخلط الدقيق مع البيكنج بودر في وعاء متوسط ثم نضع الزبدة في العجان أو في بولة كبيرة ونخفقها جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لونها فاتح.
- نضع السكر البودرة ثم البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا ونخلط المزيج حتى يتجانس يضاف خليط الدقيق تدريجيا للحصول على عجينة ناعمة ولينة.
- نضع العجينة في وعاء وتغطي ثم نتركها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ويشكل على صينية مغلفة بورق الزبدة باستخدام كيس الحلواني.
- يوضع في فرن ساخن حتى ينضج ويأخذ اللون المناسب ثم يترك يبرد وبعد ذلك نجهز بولة بها مربي تين وشوكولاتة مذابة أيضا.
- نأخذ قطعة من البيتيفور وندهنها بالمربي ثم نغلقها بواحدة أخرى وتزين بالشوكولاتة المذابة وجوز الهند أو مكسرات مجروشة.