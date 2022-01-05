اعملي بيتيفور العيد الدايب بمكونات من البيت وسر طعمه المميز وقوامه الهش

ليس من الضرورة وجود مناسبة أو أعياد لتناول البيتيفور والكعك فالكثير منا يقوم بشراء الحلويات بشكل يومي خاصة في فصل الشتاء لأن الجسم يحتاج إلى تناول كميات كبيرة من الطعام للشعور بالدفء، ولذلك يمكنك عمل البيتيفور بمكونات بسيطة من بيتك بدلا من شرائه جاهز من المحلات بأسعار عالية وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم فتابعونا.

طريقة عمل البيتيفور

المكونات:

نصف كوب من الدقيق.

كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة كاكاو خام.

طريقة التحضير:

في بولة كبيرة نضع الزبدة ونخفقها جيدا حتى يتحول لونها إلى الأبيض بعد ذلك يوضع السكر البودرة تدريجيا مع الاستمرار في الخفق. ثم يضاف البيض والفانيليا ونخفق للحصول على خليط متجانس الآن يوضع الدقيق مع البيكنج بودر ونمزج المكونات. باستخدام المضرب الكهربائي إذا أردت عمل بيتيفور بالشوكولاتة ضعي نصف العجينة في وعاء أخر ثم ضيفي على المكونات ملعقة من الكاكاو. نشكل العجين بالقمع أو بكيس الحلواني ويمكن استخدام ماكينة البيتيفور للحصول على أفضل نتيجة ويرص في صينية واسعة. ندخله إلى فرن ساخن لمدة 20 دقيقة وعندما يخرج من الفرن نتركه حتى يبرد ثم يزيين بالمربي والشوكولاتة وجوز الهند.

طريقة عمل البيتيفور بالكيلو

المكونات:

كيلو دقيق و3 ملاعق.

ربع كيلو سكر بودرة.

ثلاثة أرباع كيلو زبدة.

3 بيضات.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير: