اسرار نجاح البطاطس الفريسكاس بطعم لذيذ زي الجاهزة واحلي

البطاطس من أهم الأطباق الجانبية التي تقدم بجانب الطعام خاصة على الفطار والعشاء ويحبها الجميع خاصة إذا تم تناولها مع الكاتشاب، ولكن البطاطس في المطاعم يكون لها طعم مختلف وقرمشة مميزة وطرية من الداخل وبسبب ذلك تبحث الأمهات عن طريقة عمل البطاطس الفريسكاس زي الجاهزة وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم فتابعونا.

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

المكونات:

3 حبات بطاطس متوسطة الحجم مقطعة أصابع متوسطة في السمك.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب دقيق.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة شطة.

ثلث كوب ماء.

طريقة التحضير:

نجهز وعاء ونضع بداخله الدقيق مع البيكنج بودر وأيضا البهارات السابقة مثل الملح والشطة بعد ذلك يضاف الماء تدريجيا للحصول على عجينة لينة وشبة سائلة. نقوم بوضع البطاطس في الخليط السابق بعد غسلها جيدا ثم نتركها في الثلاجة لمدة 40 دقيقة وبعد ذلك تقلي في زيت غزير وساخن. عندما يصبح لونها ذهبي وتكون مقرمشة من الخارج نرفعها على مناديل مطبخ وتقدم وهي ساخنة مع الكاتشاب وبالهنا والشفا.

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس في الفرن

المكونات:

4 حبات من البطاطس.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر البودرة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة كركم.

نصف ملعقة من البصل البودرة.

ملعقة كبيرة نشا.

طريقة التحضير:

نغسل البطاطس تحت الماء للتخلص من الأتربة والأوساخ التي توجد عليها ثم تقشر وتقطع إلى أصابع سميكة ونشطفها سريعا بالماء. نحضر بولة ونضع بها الدقيق مع البيكنج بودر والكركم ثم يضاف الملح والفلفل الأحمر ونقلب حتى تمتزج المكونات. بعد ذلك يضاف البصل والثوم البودرة مع البطاطس ونقلب جيدا لكي تتغطي بالتتبيلة ونتركها جانبا لمدة 30 دقيقة ونجهز صينية. ونغلفها بورق الزبدة مع القليل من زيت الزيتون ثم نرص البطاطس ونتركها في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي. ثم تقدم وهي ساخنة مع صوص الكاتشاب والمايونيز وأيضا بجانب سندوتشات الشاورما وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص البطاطس الفريسكاس

المكونات:

نصف كوب مايونيز.

2 ملعقة من الكاتشاب.

2 ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة خل.

ملعقة صغيرة بصل مقطع.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير: