ناجتس الدجاج المقرمش وسر لونه و قرمشته أحلى من الجاهز مش هاتشترو من بره تانى

ناجتس الدجاج من الوصفات السريعة التي يحبها الأطفال والكبار خاصة إذا تم وضعه في عيش فينو مع شرائح من الخس والخيار المخلل وأيضا كاتشاب ومايونيز، والكثير منا يقوم بشرائها جاهزة ولكن لا نضمن جودتها وتكون أيضا التكلفة عالية ويمكنك الآن عملها في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة ومضمونة وأحلى وأنظف من الجاهزة.

طريقة عمل ناجتس الدجاج

المكونات:

كيلو ونصف دجاج بدون عظام أو جلد.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

بصلة مفرومة.

نصف كوب دقيق.

كوب من الكورن فليكس المفتت.

بيضة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:

نحضر الكبة الكهربائية ونضع بها الدجاج المقطع بعد غسله وتنظيفه جيدا ثم يضاف الثوم البودرة مع البهارات. ونضع البصل ونخلط المكونات للحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة ثم توضع في وعاء ونتركها في الفريزر لمدة ساعة. أو في الثلاجة لمدة 6 ساعات وبعد ذلك تشكل على هيئة قطع صغيرة من الناجتس وتقلب في الدقيق ثم البيضة المخفوقة. وبعد ذلك في الكورن فليكس نكرر نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية ثم تقلي في زيت غزير حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. عندما تخرج من النار توضع على مناديل مطبخ ثم تقدم وهي ساخنة مع مكرونة أو أرز وبطاطس محمرة وسلطة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الناجتس الأصلية

المكونات:

صدور دجاج.

بصلة صغيرة مقطعة.

فص ثوم.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة بقسماط.

صفار بيضة.

زيت للقلي.

مكونات خليط التغطية:

بيضة مخفوقة.

كوب من البقسماط.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير: