طريقة عمل السحلب في البيت على طريقة الكافيهات في خطوات بسيطة

يءطريقة عمل السحلب، يعتبر مشروب السحلب أحد المشروبات التي يتم عملها في فصل الشتاء، حيث يعمل هذا المشورب على تدفئة الجسم، بالإضافة إلى تمتعه بعدد من الفوائد المختلفة لصحة الجسم، نظراً لعدد المكونات المغذية التى يحتوى عليها، والجدير بالذكر أن السحلب يشتهر عمله في كل من تركيا وبلاد الشام ومصر، ومن خلال السطور التالية في هذا المقال سوف نوضح لحضراتكم طريقة عمل السحلب.

مكونات مشروب السحلب:

عدد كوبان من الحليب.

عدد ست ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق السحلب.

ملعقتان صغيرتان من جوز الهند.

ملعقتان صغيرتان من الزبيب.

ملعقتان صغيرتان من المكسرات.

رشة قرفة حسب الرغبة.

يضاف السكر حسب الرغبة.

خطوات عمل السحلب

طريقة تحضير السحلب:

نقوم بجلب إناء ونسكب الحليب فيه، ثم نضع إناء الحليب على نار درجة حرارتها متوسطة.

يتم وضع سكر حسب الرغبة على الحليب، ويقلب ليذوب السكر داخل الحليب.

يتم إضافة مسحوق السحلب إلى الحليب بشكل تدريجي وتستمر في تقليب الحليب والسحلب حتى يصبح القوام كثيف.

يتم ترك مشروب السحلب على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

يتم رفع السحلب من على النار وصبه داخل أكواب التقديم.

يتم تزيين أكواب السحلب باستخدام المكسرات والقرفة وجوز الهند والزبيب.

يقدم المشروب وهو ساخن.

مكونات مشروب السحلب السوري:

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

½ كيلو من الحليب كامل الدسم.

فانيليا.

مكسرات.

قرفة.

خطوات عمل السحلب بالطريقة السورية

طريقة تحضير السحلب بالطريقة السورية:

يتم تقليب النشا في كمية صغيرة من الحليب وإضافتها إلى كمية اللبن كاملة وتقليبهم، ثم يتم وضع الإناء الذي يحتوي على الحليب واللبن على النار.

يتم تقليب خليط اللبن والنشا، وبعدها يتم وضع السكر حسب التفضيل.

يتم الاستمرار في تقليب الخليط حتى يصبح سميك القوام.

يتم رفع الخليط من على النار وإضافته داخل الاكواب المخصصة للتقديم.

يتم إضافة المكسرات والقرفة على الوجه.

ويتم تقديم المشروب ساخن.

والجدير بالذكر أن للسحلب العديد من الفوائد أهمها أنه يساعد في نمو العظام وتقويتها، بالإضافة إلى أنه يعمل على خفض مستوى ضغط الدم، ويعد السحلب المشروب الرئيسي في البيوت المصرية في فصل الشتاء حيث يساعد المواطنين على التغلب على البرد القاسي بشرب مشروب دافئ مثل السلحب، لذا يعد إعداد السحلب من أكثر الأمور التي تشغل بال ربات المنازل حيث تسعى لإعداده بطريقة جيدة تشبه المعروض في الكافيهات ومن خلال السطور الماضية قدمنا لكم الطريقة المثالية لإعداد السحلب في البيوت.

يلجأ الكثير من المواطنين إلى مشروب السحلب خاصة في الشتاء لمواجهة البرد القاسي لما يتمتع به السحلب من مواد غنية بالفيتامين والكالسيوم كما أنه من المشروبات اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار لذا تبحث ربات البيوت عن طريقة عمل السحلب مثل الكافيهات لأن السحلب من أكثر المشروبات الساخنة التي يبحث المواطنين عنها في البرد.

يوجد العديد من المشروبات الساحنة ولكن السحلب هو المشروب المفضل لدي ربات البيوت لذا تبحث الكثير من الأمهات والزوجات عن طريقة عمل السحلب في البيت بطريقة مميزة وسهلة على طريق الكافيهات، ومن خلال إتباع الخطوات التي تم شرحها في السطور الماضية يمكن عمل السحلب بكل سهولة في المنازل خاصة في الأيام التي تقل فيها درجات الحرارة.