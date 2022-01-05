معجزة كريم القهوة والنشا الرهيب لتبييض وتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع والأسمرار من أول مرة

تعاني الغالبية من الفتيات من المشكلات العديدة المتعلقة بالبشرة ومن أهمها مشكلة إسمرار لون الوجه وعدم توحد لونها مع وجود بعض البقع الداكنة به ووجود الهالات السوداء، حيث وجود هذه العلامات في الوجه تسبب الكثير من المشكلات النفسية للعديد من الفتيات وتجعلهم يصابون بالضيق والتعب النفسي، بالإضافة إلى العديد من المواقف المحرجة التي يوضعون بها نتيجة لهذه المشكلة الكبيرة، ونتيجة لذلك يقومون بإستخدام بعض الإستخدامات التي تعمل على القضاء على مشكلات عدم توحد اللون ويستخدمون بعض الطرق والوسائل التي تعمل علي تفتيح البشرة في أسرع وقت.

ونجد دائما وفي العادة أن الفتيات يلجأون إلي إستخدام الكريمات التي يعتقدون انها علاجية تعمل علي تفتيح البشرة بشكل سريع وفعال وان هذه الكريمات تحتوي علي بعض المواد الكيميائية الضارة التي تعمل على تلف وتأكل الطبقة السطحية على من البشرة مما تجعلها تبدو بمظهر غير محبوب ولا مقبول بالإضافة إلى ظهور بعض البقع الحمراء الناتجة من إستخدام هذه الكريمات على المدى الطويل لذلك يجب علينا أن نتجنب إستخدام هذه الكريمات حتى لا تزيد من حجم المشكلة التي تعاني منها.

ويمكننا الإستغناء عن هذه الخلطات الكيميائية وعلينا إستبدالها ببعض الخلطات الطبيعية الأخرى ومنها خلطة بعض المكونات التي يرجع أصلها إلى الطبيعية وتكون لها نتائج صحية وامنة على البشرة ومنها كمثال القهوة أو النشا او الخميرة أو غيرها من المكونات الأخرى، وتعتبر من أقوي الوصفات الطبيعية المستخدمة في تفتيح البشرة في ثلاثة أيام فقط هي خلطة القهوة بالنشا التي يمكن إليكي أن تقومي بعملها في المنزل بدون تعب ولا تكلفة وبأبسط المكونات وسوف نعرض إليكي كيفية تحضيرها وإستخدامها الإستخدام الصحيح.

ثلاثة ملاعق صغيرة فقط من النشا.

ملعقتان صغيرتان فقط من القهوة سريعة الذوبان.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

أحضري وعاء متوسط الحجم ونظيف وضعي به ثلاث ملاعق صغيرة من النشا مع ملعقتان صغيرتان فقط من القهوة سريعة الذوبان وقومي بخلط القهوة والنشا جيدا مع بعضهما.

بعد خلط المكونات الجافة مع بعضها قومي بإضافة بعد ذلك ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وقومي بتقليب ودمج هذه المكونات مع بعضها حتى تتمكني من الحصول على عجينة جيده القوام ومناسبة.

ثم عليكي بعد ذلك بغسل بشرتك بالماء الدافئ بعد ذلك جففيه جيدا من الماء بواسطة قطعة من القطن.

بعد التجفيف الجيد للبشرة ضعي هذه الخلطة على بشرتك بالتساوي وأتركيها حتى تجف وتستغرق وقت من عشرة دقائق إلى خمسة عشر دقيقة بعد ذلك قومي بغسل بشرتك جيدا بالماء البارد، وكرري هذه الخلطة يوميا وتصبح النتيجة واضحة أمامك وتلاحظينها من بداية اليوم الثالث من إستخدامها.

خلطة القهوة والنشا لتبييض الوجهطريقة التحضيرخلطة النشا مع عصير الليمون

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من النشا

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون المركز

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم

قطرات من ماء الورد

طريقة التحضير