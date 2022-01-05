أسهل طريقة لعمل المفتقة المحوجة في البيت علي اصولها المصرية

تعتبر المفتقة من أشهر الأكلات المصرية والتي يعشقها عدد كبير من الناس حيث أنها تتميز بمذاق رائع ولذيذ وقد يطلق عليها إسم آخر غير المفتقة وهي الحلبة المعقودة فهذه الأكلة تحتوي علي نسبة كبيرة جدا من السعرات الحرارية والسكريات، ويمكن أن نضيف إليها بعض المكسرات مثل الفول سوداني أو السمسم وغير ذلك الكثير ويمكن أن نقوم بعمل المفتقة بالصنوبر أو المفتقة بالعسل وأيضا بالكركم ويوجد لها وصفات آخري متعددة ولكل صنف منها له طعم مميز ومختلف عن الآخر سواء في الشكل أو المذاق، وتعد هذه الأكلة من ضمن الأكلات المفيدة التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان فهي غنية جدا بالفيتامينات والحديد والكالسيوم.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير من الزيت النباتي.

كيلو من العسل الأسود.

كوب واحد كبير من الفول سوداني المجروش.

كوب واحد كبير من السمسم.

ربع كوب كبير من تحويجة المفتقة.

يتم تجهيز وعاء مناسب ونضعه علي النار ونضع به كوب واحد كبير من العسل الأسود وبعد ذلك نضيف ربع كوب كبير من تحويجة المفتقة ويتم تقليبهم مع بعض ونتركهم علي النار حتي يتم تدفئتهم دون غليان الخليط.

ثم نقوم بتحضير إناء آخر ونضع به ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض المنخول ونضع كوب واحد كبير من الزيت النباتي ويتم مزجهم مع بعض بإستخدام مضرب السلك ونضع هذا الإنار علي النار وبعد ذلك نضيف كوب واحد كبير من الفول سوداني بشرط أن يكون مجروش ونضع كوب واحد كبير من السمسم.

وبعد ذلك نضيف خليط العسل والتحويجة إلي خليط الزيت والدقيق والمكسرات ونتركهم قليلا علي النار بشرط أن تكون النار هادئة ويتم رفع الإناء من علي النار ونتركه حتي يبرد.

ونحضر برطمان نظيف ويفضل أن يكون زجاجي ولا يوجد به ماء ونضع المفتقة في هذا البرطمان ونضيف إليها رشة من المكسرات المجروشة مثل الفول سوداني والسمسم وبعد ذلك نضع المفتقة في الثلاجه لمدة ساعة تقريبا ويتم إخراجها وتقديمها حيث أن يفضل تناولها وهي باردة.

مكونات المفتقة المصريةطريقة عمل المفتقة المصرية