طريقة تحضير الباستا فلورا تارت المربى اللذيذ حاجة حلوة سريعة وغير مكلفة

تعتبر الباستا فلورا من الحلويات المفضلة عن الكثير من الأشخاص ويرجع أصلها إلى اليونان فهي عبارة عن فطائر ويتم تحضيرها بأنواع من المربى فتبحث الكثير من الأمهات عن تقديم حلوى جديدة لأفراد أسرتها وتعتبر الباستا فلورا واحدة منها ومن خلال مقالنا الآتي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير الباستا فلورا.

تحضير الباستا فلورا

يتم تحضير الباستا فلورا بخطوات ومقادير بسيطة ومتوفرة في المطبخ بشكل دائم وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير الباستا فلورا.

ثلاثة كؤوس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. ربع ملعقة كبيرة من الخل. ملعقة ونصف الملعقة من البيكنج بودر. كأس من الزبدة الطرية. كأس من السكر الناعم. ملعقة صغيرة من بشر الليمون أو بشر البرتقال بديل عنه. بيضة دجاج بنفس درجة حرارة الغرفة. صفار بيضتان. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كأس من المربى النوع المفضل لكم.

مكونات الباستا فلوراخطوات تحضير الباستا فلورا

يتم تحضير الباستا فلورا بخطوات بسيطة وسهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الباستا فلورا.

يجب أن يتم تسخين الفرن قبل البدء في تحضير الباستا فلورا. يتم الحصول على قالب الخبز ويتم وضع فيه ورق الزبدة ويتم ترك الحواف بارزة ليتم إخراج القالب بعد الخبز بكل سهولة. بعد ذلك يتم نخل الدقيق مع البيكنج بودر. القيام بخلط كلًا من الزبدة مع السكر لحين أن يصبح القوام إليكم شبيه بالكريمي ثم يتم إضافة البيضة الكاملة مع صفار البيض والفانيليا وبشر البرتقال لحين أن يتجانس الخليط. بعد ذلك يتم إضافة الدقيق مع البيكنج بودر مع الخلط لحين أن يتشكل لديكم عجينة الكيك الناعمة. بعد ذلك يتم إضافة ثلثي كمية العجين إلى قالب الخبز وترك الثلث الأخير مغلف ثم يتم نقلها إلى الثلاجة مع تغليفهم بكيس من النايلون. تلقى في الثلاجة لمدة ساعة قبل وضع المربى عليها وتزيينها بباقي العجين وتسويتها.

طريقة تحضير الباستا فلورا