طريقة عمل السمنة البلدي الفلاحي في البيت من القشطة والزبدة بخطوة واحدة

تعتبر السمنة البلدي الفلاحي من أفضل الأنواع التي تعطي للطعام مذاق ونكهة شهية ويتم تحضيرها بكل سهولة وخطوات بسيطة وغير مكلفة ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة فالسمنة من المكونات التي يتم استخدامها في تحضير الكثير من المأكولات لذلك يلزم توافرها في المنزل بصورة دائمة وإليكم في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير السمنة البلدي الفلاحي.

تحضير السمنة البلدي

يتم تحضيرها بطريقتين الأولى وهي بالقشطة البلدي وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير السمنة البلدي الفلاحي بالقشطة:

كأسان من القشطة. ربع ملعقة من الملح.

خطوات تحضير السمنة من القشطة

يتم تحضير السمنة من القشطة بخطوات سهلة وبسيطة وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير السمنة من القشطة

بتم الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه القشطة ويتم تركه على النار ثم يتم إضافة ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام ويتم الاستمرار في التقليب لحين أن يتم الحصول على قوام كريمي ثقيل. يتم ترك القشطة على النار الهادئة لمدة ساعة على الأقل مع الاستمرار في التقليب من حين لآخر. يتم غلق النار بعد مرور ساعة وفي حالة ظهور فقاعات على سطح المزيج يتم الحصول على إناء أخر فارغ ويتم تصفية الخليط في مصفاة لوضعه في إناء أخر. يتم وضع خليط القشطة على النار لمدة ربع ساعة وستظهر كتل وتتبخر المياه. يتم تصفيتها مرة أخرى لحين أن يتم الحصول على سمنة شفافة ثم ترك السمنة لحين أن تبرد بعد ذلك يتم وضعها في إناء زجاجي نظيف وجاف ومعقم . يفضل وضع السمنة الفلاحي في الثلاجة ولكن هذا ليس بالضرورياً ولكن لحفظها مدة أطول وتستخدم في أي وقت.

طريقة تحضير السمنة الفلاحي من القشطة