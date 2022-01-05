ألذ طاجن بامية باللحمة ممكن تعملية بمقادير سهلة وبسيطة وبدون مجهود

طاجن البامية باللحمة من ألذ الأكلات أو الطواجن التي لها مذاق لذيذ وجميل ويمكن تجهيزه بكل سهولة وفي وقت قصير جدا ولا تحتاج إلي مكونات كثيرة حيث أن البامية من أكثر الخضراوات التي تتميز بطعم جميل ويمكن أن نقوم بعمل عدة وصفات من البامية وهي لها قيمة غذائية عالية جدا تفيد جسم الإنسان، وهذا الطاجن من أكثر الطواجن التي تحتوي علي كمية كبيرة جدا من العناصر الغذائية بسبب إحتوائها علي البامية واللحمة حيث أن اللحمة غنية جدا بالبروتينات وغير ذلك من العناصر اللازمة.

نصف كيلو من اللحمة.

ربع كيلو من البامية.

ربع كيلو من البصل.

كوبان كبيران من عصير الطماطم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من صلصة الطماطم.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ثلاث ورقات من الورق اللورا.

ثلاث فصوص من الحبهان.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

نقوم بتجهيز نصف كيلو من اللحمة ويتم غسلها جيدا بالماء وقومي بتقطيعها علي شكل مكعبات متوسطة الحجم ونحضر إناء كبير ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتي يتم غليانها، وبعد غليان الماء نضع قطع اللحمة ونضيف ثلاث ورقات من ورق اللورا وثلاث فصوص من الحبهان ونصف ملعقة صغيرة من الملح.

ونترك اللحمة علي النار لمدة ساعة تقريبا ويتم رفعها من علي النار ونتركها جانبا وبعد ذلك نحضر وعاء آخر ونضعه علي النار ونضع به ملعقتان كبيرتان من السمنة وعند تسخين السمنة نضع مكعبات اللحمة المسلوقة قليلا فيها ونضيف رشة الفلفل الأسود ويتم تقليبها حتي يتغير لونها ثم نقوم بإخراجها من علي النار ووضعها في طبق.

ثم نضع في هذا الوعاء الذي قومنا بتحمير اللحمة به ونضع به كمية مناسبة من السمنة ونضيف ربع كيلو من البصل ويتم تقطيعه علي شكل مكعبات صغيرة الحجم ويتم تقليبه بإستمرار، وعندما يكون لونه ذهبي فاتح نضع كوبان كبيران من الطماطم وملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم وبعد ذلك نضيف ربع كيلو من البامية ويتم غسلها جيدا في البداية.

ونضيف الملح والفلفل الأسود والسكر والكزبرة الجافة ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها وبعد ربع ساعة نضع مكعبات اللحمة التي تم تحميرها وكمية من مرقة اللحمة ونتركهم علي النار حتي يتم تسويتهم جيدا.

ونحضر طاجن مناسب ونضع به البامية مع اللحمة ونضعه داخل الفرن ولابد من تشغيلها علي درجة حرارة 200 درجة مئوية وعندما يتغير لونه يتم إخراجه وتقديمه مباشرة.

مكونات طاجن البامية باللحمة في الفرنطريقة عمل طاجن البامية باللحمة في الفرن