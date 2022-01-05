خلطة النشا لتفتييح المناطق الحساسة في يومين والنتيجة ولا أروع

من أكثر المناطق التي تعاني منها جميع الفتيات والسيدات لتفتيحها هي المناطق الحساسة بالجسم ومن أمثلة هذه المناطق هي منطقة تحت الإبط ومنطقة البيكيني والأكواع والركب فكل هذه المناطق تكون لون البشرة بها باللون الأسمر أو الداكن، حيث أن جميع الفتيات يشعرون بالخجل والإحراج ويرغبون دائما في الوصول إلي الحل المناسب لتبييض أو لتفتيح المناطق الحساسة ومن المعروف أن هذا اللون يظهر بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة وعدم تنظيفها وتقشيرها بإستمرار، فتجد أغلبية الفتيات صعوبة في تفتيحهم لأن الجلد في هذه المناطق حساس جدا فيقوم البعض بإستعمال الكريمات أو المنتجات التي تتوافر بالأسواق فهذه الكريمات تساعد علي تفتيح المناطق الحساسة بكل سهولة ولكن بعد مرور مدة قصيرة سوف تضر الجلد بظهور الحساسية أو الإلتهابات.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد ونضيف إليهم ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة ثم نقوم بغسل المناطق الحساسة بإستخدام الماء الدافئ ويتم وضع خلطة النشا عليها ونتركها حوالي نصف ساعة أو أكثر.

وبعد مرور هذه المدة قومي بغسل هذه المناطق بالماء الفاتر ويتم إستعمال مرطب مناسب ولابد من أن تكرر هذه الخلطة مرتين في الإسبوع علي الأقل.

وتوجد خلطة آخري للنشا وهي من خلال تجهيز وعاء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من النشا وملعقتان كبيرتان من الزبادي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر، ويتم تقليب جميع المكونات مع بعض بشكل جيد للحصول علي قوام متماسك ويتم غسل المناطق الحساسة في البداية قبل وضع الخلطة ثم يتم تجفيفها من الماء ونضع الخلطة ونتركها حتي تجف تماما ويتم غسلها بالماء.

مكونات خلطة النشا لتبييض المناطق الحساسةطريقة عمل خلطة النشا لتبييض المناطق الحساسة