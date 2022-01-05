“طوليها في 3 أيام فقط” وصفة تطويل الرموش في المنزل بالخطوات اصنعيها وحضريها في 5 دقائق

نقدم لكم وصفة تطويل الرموش من موقعنا حيث تتمنى الكثير من الفتيات الحصول على رموش طويلة وكثيفة لإبراز جمال عيونهن، وعلى الرغم من أن بعض الفتيات رموشهم كثيفة إلا أنها ليست طويلة، ومن سمات الجمال في الفتيات عيونهم ورموشهم الطويلة، وتعاني الكثير منهم أن رموشهم خفيفة جداً وقصيرة مما يضطرهم لاستخدام رموش تركيب لتعطيهم شكل جميل ولكنه ليس دائم، لذلك تتجه الفتيات نحو استخدام عقاقير وبعضها لها آثار جانبية، وأفضل حل للحصول على رموش طويلة وكثيفة هو الوصفات الطبيعية.

زيت الزيتون من أفضل الزيوت المستخدمة على مر العصور فيما يخص الشعر أو البشرة أو الرموش، وذلك لاحتوائها على مركب فينولي والذي يدعى أوليوروبين وهذا المركب يعمل على كثافة الشعر وتغذيته ويقوم بتطويل الشعر، وبالتالي يعمل على تطويل الرموش حيث يتم استخدام من ثلاث لأربع قطرات منه على قطعة من القطن، ويتم وضع القطنة على الرموش العلوية والسفلية لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق، وبعدها يتم غسل الرموش بالماء الفاتر.

يوجد في زبدة الشيا فيتامين جي ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على التصدي لأي أضرار للجذور الحرة وتقوم بتنشيط الكولاجين، كما يعمل على تنشيط نمو الرموش وكثافتها، لذلك يتم استخدام كمية صغيرة من زبدة الشيا مع فركها بالإصبع قبل وضعها وذلك حتى تذوب، ويتم وضعها على الرموش طوال الليل وتغسل في الصباح.

زيت قشر الليمون يعزز نمو الشعر والرموش، ولذلك يتم استخدامه مع نوع من الزيوت الأخرى ليقوم بتطويل الرموش، حيث يتم الضغط على قشر الليمون لاستخراج الزيت الخاص به، ويتم وضعه على زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ويتم وضعه على الرموش العلوية بحذر شديد حتى لا يؤذي العين ويترك لفترة جيدة وبعدها يتم غسله بالماء الفاتر.

وبالتأكيد يجب الاهتمام بالأغذية المفيدة والتي يستفيد منها جسد الإنسان، لأن الطعام هو السبب الرئيسي في جعل الشعر ينمو أو يسقط، لذلك يجب أكل الطعام الصحي والكثير من الفواكه والمكسرات، ويجب الابتعاد عن الأكلات السريعة أو المعلبات، كما يستحب شرب الشاي الأخضر فهو يعمل على تعزيز نمو الشعر والرموش وله فوائد كثيرة جداً.