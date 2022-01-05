الكرواسون الخفيف المورق 10 طبقات في المنزل بحشوات حلو وحادق وبمكونات بسيطة

يعتبر الكرواسون من أنواع المخبوزات التي يفضلها الكثير من الأشخاص خاصةً كوجبة أفطار شهية وخفيفة بجوار كوب من مشروبنا الصباحي المفضل وتتسم مخبوزات الكرواسون بأنها خفيفة ومورقة وهشة ولها مذاق شهي وطريقة تحضير سهلة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير الكرواسون في المنزل بحرفية كبرى المخابز المتخصصة ونضمن لحضراتكم جودة صنعه بحيث يكون خفيف ومورق وذو طعم ولا أجمل من أول مرة، فقط تابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

تحضير الكرواسون المورق في المنزل

يتم تحضير الكرواسون المورق في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة كما أن المقادير بسيطة ومتوفرة في المطبخ بكل سهولة.

خمسة أكواب من الدقيق. كأسان من المياه الدافئ. نصف كأس من الزيت. ربع كأس من كبير من اللبن. ملعقتان من السكر الأبيض. ملعقتان من الخميرة. رشة من الملح. زبدة. أي نوع من الحشوات.

بيضة. رشة من الفانيليا إن كان حلو. رشة من الملح والفلفل الأسود إذا كان حادق.

مكونات الكرواسون الخفيف المورقمقادير الوجهطريقة عمل الكرواسون في المنزل

يتم تحضير الكرواسون في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الكرواسون.

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيها كأسان من الدقيق ثم يتم إضافة الخميرة والسكر والملح واللبن البودرة ويتم الخلط جيدًا. بعد ذلك يتم إضافة المياه إلى خليط الدقيق بصورة تدريجية ويتم الخلط مرة أخرى. بعد ذلك يتم تغطية العجينة وتركها لحين أن تتخمر لفترة عشرة دقائق. بعد مرور الوقت يتم وضع الزيت والكمية المتبقية من العجين على العجينة مع العجن مرة أخرى لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. يتم تقسيم العجينة إلى كرات متوسطة وتركها لحين أن ترتاح. في سطح مرشوش بالدقيق يتم فرد كل قرة لحين أن تصبح رقيقة يتم دهمها بالزبدة. يتم وضع كرات العجين فوق بعضها مع وضع الزبدة بين كل طبقة. يتم فرد كل الطبقات باستخدام النشابة لحين أن تصبح رقيقة ثم تقطيعها إلى مثلثات. يتم وضع الحشو في الكرواسون ويتم لفها من الرأس على القاعدة. يتم الحصول على صينية ويتم دهنها بالزبدة ثم يتم وضع قطع الكرواسون.

طريقة تحضير الكرواسون