حضري هايلايتر سائل بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل واستخدميه قبل الفاونديشن

حضري هايلايتر سائل بمكونات سهلة حيث أن أمر عمل هايلايتر سائل مهم حيث يعتبر ضمن مستحضرات التجميل التي انتشرت مجددا في كثير من صالونات التجميل، كما أنها شغلت بال الكثير من الفتيات لاقتنائها في دولاب مكياجها الأمر الذي كان قديما يقتصر على الكحل وأحمر الشفاه وكريم الأساس إلا أن الآن أصبح الوضع مختلفا تماما، ولقد أصبحت الفتاة حريصة على اقتناء مستحضرات تجميل حديثة قد تظهر جمالها بصورة صحيحة كإطلالة نجمات السينما.

حضري هايلايتر سائل بمكونات سهلة

الهايلايتر هو عبارة عن تفتيح مناطق معينة قد تظهر داكنة وغير مضيئة للوجه وهم تحت الحاجبين وعند عظام الوجنتين والأنف والجبهة العريضة، وإليكم طرق بسيطة لعمل الهايلايتر الطبيعي في المنزل.

الطريقة الأولى

المكونات

وعاء صغير.

زيت جوز الهند.

مسحوق بودرة ذهبية.

ظل عيون وردي اللون.

كريم مرطب حسب نوع بشرتك.

طريقة التحضير

ينظف الوعاء جيدا مع التأكد من جفافه تماما.

يتم وضع نصف ملعقة من الآي شادو الوردي داخل الوعاء.

يتم إضافة ربع ملعقة من مسحوق البودرة الذهبية ويمكنك الزيادة على حسب لون درجة الهايلايتر التي ترغبينها.

يتم إضافة ملعقتين زيت جوز الهند على الخلطة السابقة مع التقليب جيدا.

يتم إضافة قدر بسيط من الكريم المرطب حتى تحصلين على خليط متجانس جاهز للاستعمال.

يمكنك استعمال هذه الوصفة لمدة شهرين إذا حفظت في مكان رطب حتى لا تفسد.

الطريقة الثانية

المكونات

وعاء نظيف صغير.

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة صغيرة من كريم مرطب.

قطرات صغيرة من كريم الأساس الخاص ببشرتك.

ملعقة صغيرة من بودرة الوجه الخاصة بيكي.

طريقة التحضير

نضع جل الألوفيرا في الوعاء بعد التأكد من نظافته وجفافه.

ثم بعد ذلك نضيف البودرة ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس تماما.

ثم أضافت كريم الأساس ويتم التقليب جيدا.

ثم نضع قطرات من الكريم المرطب حتى يعطى قوام قريب من الكريمي ويصبح جاهز للاستعمال هايلايتر طبيعي للبشرة.

طريقة تحضير الهيلايتر

المكونات

وعاء صغير بغطاء.

كريم أساس سائل.

ظل عيون لونه فضي.

طريقة التحضير