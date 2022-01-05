طريقة تحضير المكمورة الأردنية ضيافة المناسبات الشهيرة في البيت بسهولة

تعتبر المكمورة الأردنية واحدة من الوصفات الشعبية الشهيرة في الأردن والتي انتشرت حتى عرفت في كافة البلاد العربية فهى تتسم بمذاق جيد ويتم تقديمها في المناسبات نظرًا لمنظرها الشهي وقيمتها الغذائية العالية، فعلى الرغم من الوقت الكبير الذي تستغرقه لتحضيرها إلا أنها تستحق وتتبعوا معنا في المقال الآتي الخطوات المتبعة في تحضير المكمورة الأردنية.

خمسة كؤوس من الدقيق الأبيض. كأسان من الدقيق الأسمر. ثلاثة ملاعق من حبة البركة. ثلاثة ملاعق كبيرة من السمسم. ملعقة من الخميرة. ملعقتان من الملح. ملعقة من السكر. كيلو من صدور الدجاج. لتران من المياه. كأسان من زيت الزيتون. ورقتان من الغار. ملعقة وربع من الكركم. ملعقة ونصف من الفلفل الأسود. ملعقة ونصف من الكمون. كأس من مرقة الدجاج. ورق قصدير. ورقتان من الزبدة.

يتم الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من الدقيق الأبيض والأسمر وحبة البركة والسمسم والخميرة وملعقة من الملح. يتم إضافة أربعة كؤوس من المياه بصورة تدريجية لحين أن تتماسك العجينة. يتم تركها لحين أن ترتاح لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم الحصول على إناء كبير ويتم رفعه على النار ثم إضافة صدور الدجاج وأثناء الغليان يتم إزالة الرغوة. يتم إضافة بصلة مقطعة إلى قطع صغيرة ويتم تركها تتبل ثم إضافة الفلفل الأسود والكمون وربع ملعقة من الكركم وملعقة صغيرة من الملح ويتم تغطية الوعاء ثم يترك على نار متوسطة لحين أن ينضج. يتم إزالة صدور الدجاج وتصفيته من المياه وتقطيعه إلى شرائح. بعد ذلك يتم تقشير باقي كمية البصل ثم وضعه في إناء بعد أن يقطع إلى قطع مع إضافة كأس من زيت الزيتون مع التقليب. يتم إضافة ملعقة من كلًا الملح والكركم والفلفل الأسود والكمون ثم كأس أخر من زيت الزيتون مع التقليب ثم إضافة كأس من مرقة الدجاج. يتم تركه على النار لحين تسوية البصل ثم تركه ورفعه جانبًا. يتم تقطيع العجينة إلى قطع كبير ثم يتم الحصول على صينية ويتم دهنها بزيت الزيتون ثم وضع ورق الزبدة مع إحضار صينية أخرى كبيرة ويتم وضع فيها زيت الزيتون وفرد القطعة الكبيرة من العجين. يتم وضع العجينة فوق ورق الزبدة ثم البصل ثم قطعة من العجينة ثم البصل ثم شرائح من الدجاج ثم البصل ثم العجين ثم البصل ثم العجين ثم الدجاج.

مقادير المكمورة الأردنيةخطوات تحضير المكمورة