عايزة تخسي 3 كيلو في الأسبوع أشربي كوب من القرفة 3 مرات يومياً لإنقاص الوزن بسرعة

من أكثرالأشياء التي يعاني منها أغلبية الناس هي مشكلة الوزن الزائد حيث أنها تعد من أكبر المشكلات التي يصعب علاجها وتوجد هذه المشكلة سواء عند الرجال أو عند النساء فالأشخاص الذين يعانون منها يرغبون دائما في الحصول على حل مناسب لعلاجها بكل سهولة وفي وقت قصير جدا، فقد توجد عوامل كثيرة تعمل على زيادة في الوزن ومن أهم هذه العوامل هي قد تكون عوامل وراثية وأيضا قد توجد بعض إفرازات الغدد في الجسم حيث أنها تساعد بشكل كبير على الزيادة في الوزن، وكذلك الإكثار تناول الأكلات التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وعلى السكريات والنشويات فهما من أكثر الأشياء التي لها دور كبير جدا في حدوث الوزن الزائد، فنجد عدد من الفتيات يقومون بتناول الأدوية أو العلاجات التي تساعد على إنقاص الوزن أو من الممكن أن يقومون بإستخدام الحقن أو بعمل بعض العمليات مثل عملية شفط الدهون أو تدبيس المعدة، فكل هذه الأشياء تشكل أكبر خطورة على جسم الإنسان حيث أن لها أضرار سلبية فيما بعد وقد تصيب الانسان بالأمراض الخطيرة لذلك من الأفضل أن نقوم بإستخدام خلطات طبيعية مثل المشروبات وهي تساعد بطريقة كبيرة جدا علي إنقاص الوزن والوصول إلى الوزن المثالي.

كوب واحد كبير من الماء.

ملعقتان صغيرتان من القرفة البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزنجبيل.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون. طريقة عمل مشروب القرفة لإنقاص الوزن يتم تجهيز وعاء ونضعه على النار ونضع به كوب واحد كبير من الماء وملعقتان صغيرتان من الطرف البودر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزنجبيل ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ونتركهم على نار هادئة وعند غليان هذا الخليط يتم تجهيز كوب مناسب ونضع به هذا المشروب ولابد من أن يتم تناوله وهو ساخن ومن الأفضل أن نتناوله ثلاث مرات في اليوم. مكونات مشروب القرفة لإنقاص الوزنطريقة عمل مشروب القرفة لإنقاص الوزن