سحر ملعقة القرنفل المعجزة لتبييض الأسنان من الجير والأصفرار والحصول على أسنان بيضاء كالثلج

الأسنان البيضاء حلم كل فتاة أو إمراة حيث أنها ترغب دائما في الحصول على ذلك فتلجأ إلى إستعمال المعجون ولكنه غير كافي لتبييض الأسنان بشكل جيد وخاصة إذا كان يوجد في الأسنان الإصفرار أو جير، ففي هذه الحالة يحدث ظهور رائحة كريهة في الفم بسبب تراكم طبقات من الجير والتي تكون ناتجة من عدم تنظيف الأسنان بشكل مستمر وبشكل يومي ويظهر هذا الجير أيضا بسبب عدم غسل الاسنان قبل النوم والأصفرار يحدث بسبب عدم غسل الأسنان بإنتظام و كثرة تناول المشروبات مثل الشاي والقهوة والتدخين بطريقة كثيرة، فكل هذه العوامل لها دور كبير في إصفرار الأسنان وهذا الشيء قد يؤثر على نفسية الأنسان سواء للرجال أو النساء في جميع المراحل العمرية المختلفة حيث يسعى كل إنسان يعاني من هذه المشكلة في البحث عن الإستخدامات المفيدة لتبييض الأسنان فلا يوجد أفضل من إستخدام الخلطات الطبيعية، ومن أمثلة هذه الخلطات هي خلطة القرنفل حيث أن القرنفل يساعد بشكل كبير على تبييض الأسنان من خلاله خلطه مع عدة مكونات طبيعية آخرى ومن ناحية آخرى نجد عدد من الأشخاص في هذه الحالة يفضلون الإستشارة الطبية.

ملعقتان صغيرتان من القرنفل البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الماء.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج صودا.

فرشاة أسنان.

يتم تجهيز إناء مناسب ونضع به ملعقتان صغيرتان من القرنفل البودر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج صودا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الماء.

وبعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى نحصل على خليط متجانس ويتم غسل الأسنان بالماء الدافئ أولا ثم نقوم بوضع هذه الخلطة على الأسنان من خلال تجهيز فرشاأ اسنان ووضعها في هذه الخلطة ونقوم بغسل الأسنان بها.

ونترك هذه الخلطة على الأسنان حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد مرور هذه المدة يتم غسلها بإستخدام الماء البارد ولابد من تكرار خلطة القرنفل مرتين في اليوم للحصول على أسنان بيضاء وناصعة البياض.

مكونات خلطة القرنفل لتبييض الأسنانطريقة عمل خلطة القرنفل لتبييض الأسنان