بدون ماكينة ومجهود أعملي كوبايات الزبادي في المنزل بطريقة سهلة وطعم لذيذ كالجاهز

توجد فوائد كثيرة ومتعددة للزبادي ويحتوي أيضا علي عناصر غذائية كثيرة جدا وذلك لأن المكون الأساسي في الزبادي هو الحليب السائل حيث أن الحليب غني جدا بالكالسيوم والفيتامينات وغير ذلك، ويمكن أن نقوم بعمل الزبادي في البيت بدلا من شراؤه جاهز من المحلات فأغلبية الأشخاص يفضلون شراء الزبادي الجاهز ولكن يوجد عدد من الأمهات يرغبون في عمله بالمنزل وطريقة تجهيزه بسيطة جدا ومكوناته لا تكون مكلفة، وأيضا الزبادي الجاهز قد يحتوي على مواد حافظة ممكن أن تؤثر على صحة الإنسان بالسلب وخاصة للأطفال وقد يوجد له عدة نكهات مختلفة ومن ضمن هذه النكهات هي الزبادي بالفراولة أو بالتوت أو بالمانجا، ويوجد غير هذه النكهات الكثير فيمكن تناول الزبادي في أي وقت من الأوقات وخاصة يتم تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء حيث أنه يعد من الأكلات الخفيفة.

إثنين كيلو من الحليب البقري.

كوبان كبيران من الزبادي.

يتم وضع إناء على النار ونضع به إثنين كيلو من الحليب البقري ونتركه على النار حتى يتم غليان الحليب وعند غليانه نقوم بتقليب الحليب بإستمرار لمدة ثلاث دقائق وبعد ذلك يتم رفع الإناء من على النار ونقوم بتغطيته ونتركه حتى يبرد قليلا.

وبعد تدفئة الحليب نضع كوبان كبيران من الزبادي ويتم خلط الحليب مع الزبادي بطريقة جيدة ويتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع فيه هذا الخليط ونقوم بتشغيل الخلاط ونستمر في الخلط للحصول على قوام سائل.

ويتم تجهيز قوالب أو وعاء مناسب يكون حجمه متوسط ونضع به هذا الخليط ثم نحضر صينية كبيرة الحجم ونضع بها كمية من الماء الساخن ثم نضع القوالب أو الوعاء في هذه الصينية.

وبعد ذلك يتم وضع هذه الصينية التي يوجد بها القالب في الفرن دون تشغيل الفرن ولكن لابد من تشغيل الفرن قبل وضع صينية بها بمجرد تدفئتها فقط ثم نقوم بإطفاء الفرن ونترك الصينية داخلها لمدة أربع ساعات تقريبا.

وبعد مرور هذه المدة يتم وضع الوعاء في الثلاجه ونتركه بها لعدة ساعات حتى يتم تماسك الزبادى جيدا ثم نقوم بإخراجه وتقديمه بهذا الشكل.

مكونات الزبادي البيتيطريقة عمل الزبادي البيتي