لو عندك ملعقة فازلين تعالي أعرفي أزاي تتخلصي من شعر الجسم والمناطق الحساسة بدون الم نهائياً

تعتبر مشكلة إزالة الشعر من الجسم من أكبر المشكلات التي تواجه جميع الفتيات والسيدات فيقومون بإستخدام بعض الأشياء تعمل على إزالة الشعر ولكن بشكل غير صحيح وذلك من خلال إستخدام الشفرات حيث أنها تعمل علي إزالة الشعر ولكن بعد مرور عدة أيام قليلة يبدة ظهور الشعر مرة آخرى، وغير ذلك أن تظهر حساسية في الجلد ونجد عدد من الفتيات يفضلون عمل الليزر لعدم نمو الشعر مرة آخرى وهذه الطريقة غير صحية على الجلد حيث أنها تصيب الإنسان ببعض الأمراض الخطيرة تحت الجلد، ويستخدم عدد آخر من السيدات الشمع فهو يعمل بالفعل على إزالة الشعر من الجسم ولكن بعد مرور شهر ينمو الشعر مرة آخرى ولكن ترغب كل الفتيات في إزالة الشعر بشكل نهائي وعدم ظهوره مرة آخرى وهذا لم يتم إلا بإستخدام الخلطات الطبيعية فهي لها القدرة على ذلك بسبب المكونات الطبيعية التي تحتوي عليها فهي تساعد على ذلك.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة.

يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به أربع ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين ثم نضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادى ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة.

وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد للحصول على خليط متجانس ونقوم بغسل الجسم بإستخدام الماء الدافئ.

يتم تجفيف الجسم جيدا من الماء ونقوم بوضع خلطة الفازلين على الجسم بأكمله والمناطق الحساسة أيضا ونتركه على الجسم لمدة عشر دقائق ويتم إزالته من خلال التدليك.

ثم يتم غسل الجسم بالماء البارد وقومي بوضع كريم مرطب مناسب لنوع بشرة الجسم ومن الأفضل أن يتم تكرار هذه الخلطة مرتين في الإسبوع لإزالة الشعر بشكل نهائي عند الإنتظام عليها لمدة شهر واحد فقط.

مكونات خلطة الفازلين لإزاله الشعر من الجسمطريقة عمل خلطة الفازلين لإزالة الشعر من الجسم