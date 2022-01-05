بنصف كيلو كنافة أعملي ألذ كنافة بالمهلبية والسمنة البلدي بمقادير غير مكلفة وطعم ومذاق لذيذ

الكنافة بالمهلبيه نوع من أنواع الحلويات التي لها طعم جميل ورائع ويعشقها كل الناس وخاصة صغار السن ويمكن تجهيز هذه الكنافة بطريقة سريعة وسهلة والمكونات التي تحتوي عليها بسيطة، فتتكون المهلبية من النشا والحليب والسكر والكنافة بوجه عام تعد من الحلويات المشهورة في جميع الدول ومن الممكن أن نقوم بعدة أصناف من الحلويات بإستخدام الكنافة فهي بجميع أصنافها وأنواعها تتميز بطعم لذيذ.

نصف كيلو من الكنافة.

كمية مناسبة من السمنة البلدي.

كبير ونصف من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان ونصف من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الكريم شانتيه.

كوبان كبيران من الشربات ومكوناته هي كوبان كبيران من الماء وكوب كبير من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

تجهيز الشربات فنضع وعاء عميق على النار ونضع به كوبان كبيران من الماء و كوب كبير من السكر ويتم تقديمه ونتركهم قليلا على النار نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونتركهم لمدة 10 دقائق ثم يتم رفع الوعاء من على النار حتى يبرد.

وبعد ذلك يتم تجهيز المهلبيه وهي من خلال وضع إناء على النار ونضع به كوب كبير ونصف من الحليب وملعقتان كبيرتان من ونصف من مسحوق النشا، وملعقتان كبيرتان من الكريم شانتيه وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر ويتم تقليبهم مع بعض بإستخدام مضرب السلك حتى يتم الحصول على قوام ناعم وكريمي ثم يتم رفعه من على النار حتى يبرد.

ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم تجهيز صينية مناسبة يتم دهانها بكمية قليلة من السمنة.

ونحضر وعاء كبير ونضع به نصف كيلو من الكنافة ويتم تفتيتها بشكل جيد ونضيف إليها كمية مناسبة من السمنة البلدي ونقوم بخلط الكنافة مع السمنة نضع نصف كمية الكنافة في الصينية ويتم الضغط عليها جيدا ونضع كمية المهلبيه.

وبعد ذلك يتم وضع الكمية المتبقية من الكنافة ونضغط عليها برفق ثم يتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة وعندما تكون باللون الذهبي يتم إخراجها من الفرن ونضيف إليها كمية من الشربات ونضع غطاء عليها وعندما تبرد يتم تقطيعها و تقديمها.

مكونات عمل الكنافة بالمهلبيهطريقة عمل الكنافة بالمهلبيه