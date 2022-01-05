ب3 أكواب دقيق طريقة عمل الرقاق الناشف على أصوله بمكونات سهلة وبسيطة بالخطوات

يعتبر الرقاق نوع من أنواع الفطائر التي ممكن أن نقوم بتجهيزها في البيت بكل سهولة حيث أن المقادير التي يحتوي عليها بسيطة جدا وقليلة فهو لا يحتوي إلا على دقيق وملح وماء فيباع الرقاق في جميع المحلات أو المخابز، ويوجد نوعان منه الرقاق الناشف والطري وكل الواحد منهم له إستعمال أو إستخدام مختلف.

ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

نقوم بتحضير طبق عميق ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ونضيف ربع ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من السكر وملعقه واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها.

وبعد ذلك نضع نصف كوب كبير من الزيت النباتي ويتم عجن هذه المكونات بإضافة كمية مناسبة من الماء الدافئ ونستمر في العجن الحصول على عجينة متماسكة وطرية.

ثم نضع على العجينة ونتركها جانبا حتى ترتاح قليلا لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد مرور هذه المدة يتم تشكيل هذه العجينة على شكل كور متوسطة الحجم ونتركها أيضا و قليلا حتى ترتاح.

ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وعند وضع الرقاق بها لابد أن تكون ساخنة جدا ثم نحضر صينية كبيرة ويتم فرد هذه الكور حتى يكون سمكها رقيق جدا التي تم تشكيلها ونضع في هذه الصينية.

ويتم إدخال هذه الصينية في الفرن ونتركها حوالى ربع ساعة حتى يتغير لونها قليلا ونقوم بإخراجها من الفرن وبعد ذلك يتم فرد باقي الكور ونضعها في الصينية وندخلها في الفرن وهكذا نستمر بنفس الطريقة حتى تنتهي كمية العجين.

وبعد الإنتهاء من كل كمية كور العجين نضع الرقاق في علبة كبيرة الحجم ويتم تغطيته ونتركه في المطبخ لحين إستخدامه وبهذه الطريقة يتم عمل أجمل وألذ رقاق بطريقة سريعة جدا.

مكونات عمل الرقاقطريقة عمل الرقاق