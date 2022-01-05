اعملي الكنافة الشرقية بالقشطة على أصولها باسهل طريقة صحية والذ من محلات الحلويات

الكنافة بالقشطة من أحلى والذ الحلويات الشرقية والمشهورة والمنتشرة في جميع الدول العربية، وهى من الحلويات التي يحبها ويرغبها الناس في أكلها خاصتا الكبار والصغار، وحيث أن الكنافة بالقشطة لها العديد من الطرق وأصناف مختلفة وأشكال كثيرة حيث منها الكنافة بالمكسرات، والكنافة بالمهلبية، والكنافة بالقشطة أو بالجبنة وغير ذلك، وهى تعطينا افضل مذاق لذيذ ورائع بمختلف أنواعها، وتسعى السيدات في البحث عن افضل طريقة صحية لعمل الكنافة بجميع أشكالها وطرق تحضيرها وهى تعد من الطرق السهلة والبسيطة وجميع مكوناتها في المنزل.

كيلو من الكنافة أو حسب الكمية المطلوبة.

كوب كبير من الزبدة الذائبة أو السمنة.

الحشو حسب الرغبة مثل مهلبية، أو مكسرات، أو قشطة.

كوبان من الماء.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

لبن.

نشأ وفانيليا.

زبدة.

قشطة.

سكر.

قبل البدء في عمل الكنافة يجب علينا ان نقوم بإحضار عمل الشربات أولا لكى يبرد تماما.

وضع أناء على النار متوسطة الحجم ونضع بها كوبان من الماء وكوب من السكر ومعلقتان كبيرتان من عصير الليمون ثم يتم تركها على النار حتى الغليان لمدة نصف ساعة تقريبا ويكون هذا العسل ذات قوم ثقيل ليعطينا قرمشة في الكنافة ولذلك تتماسك القطع ثم نتركها جانبا حتى يبرد الشربات أو العسل تماما لنسقى بها الكنافة.

يتم تشغيل الفرن على درجة 200 درجة مئوية لكى تسخن جيدا قبل أحضار صينية الكنافة في الفرن.

نحضر صينية على أي شكل من الأشكال التي تحبونها ويتم دهنها بملعقة كبيرة من السمنة ثم نحضر طبق عميق ونضيف به الكنافة ويتم تقطيعها جيدا ونضيف إليه كوب كبير من السمنة أو الذبدة الذائبة ويتم خلطهم جيدا ثم نضع في الصينية نصف كمية الكنافة التي تم خلطها جيدا ونضغط عليه بالأيدي جيدا ونقوم بوضع الحشو على حسب الرغبة المطلوبة ثم نضع النصف الثاني من الكنافة.

نقوم بوضع صينية الكنافة في الفرن لمدة ثلث ساعة حتى تأخذ لونها الذهبي.

بعد خروج صينية الكنافة من الفرن نقوم بإضافة الشربات إليها حسب الكمية المناسبة ويتم تغطيتها ونتركها حتى تبرد وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى مربعات ويتم تقديمها.

طريقة عمل أحلي كنافة بالقشطة ومكوناتها المكونات:مكونات عمل الشرباتمكونات عمل القشطةطريقة التحضيرطريقة عمل الشربات