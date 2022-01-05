مفعول النشا والخيار الرهيب لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة البقع الداكنة في غضون دقائق

خلطة الخيار والنشا لتبييض البشرة، تتعرض البشرة دائماً لعوامل خارجية تؤثر عليها وتغير من لونها للون غامق غير مرغوب فيه، ولهذا تبحث الفتيات عن حيل كثيرة لاسترجاع لون البشرة الطبيعي، وأفضل شيء يمكن من خلاله الحصول على بشرة طبيعية بيضاء الماسكات الطبيعية في المنزل مثل خلطة الخيار والنشا لتبييض البشرة.

المكونات :

حبة واحدة من الخيار.

ملعقة نشا كبيرة.

عبوة زبادي.

طريقة التحضير :

أولاً نهرس ثمرة الخيار ونضيف لها : ملعقة نشا، علبة زبادي، ثم نخلط المكونات معاً في الخلاط جيداً لنحصل على خليط كريمي.

ثم نضع خليط الخيار والنشا على البشرة لمدة ٣٠ دقيقة.

بعد مرور الوقت نغسل الوجه جيداً بماء بارد ونجففه.

ثم نأخذ قطعة من القطن مبللة بماء الورد ونمسح بها البشرة جيداً برفق، لأن هذه الخطوة تعطي نضارة للبشرة.

ينصح بتكرار ماسك الخيار والنشا مرتين كل أسبوع لنحصل على أفضل نتيجة.

في أوقات كثيرة يمكننا الحصول على ماسك الخيار والنشا جاهز على شكل قناع في المحال التجارية، ولكن يفضل الكثيرين تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة موجودة في المنزل أيضاً، ويتم تحضير الماسك كما يلي :

المكونات :

مقدار ١٥ جرام من النشا ( ملعقة كبيرة نشا ).

عدد ٣ حبات من الخيار كبير الحجم.

مقدار تلت كوب عصير ليمون.

طريقة التحضير :