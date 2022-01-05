لن تصدقي مفعول العسل والليمون لإزالة حب الشباب والنمش والكلف من البشرة نهائياً

من أكثر المشاكل التي تواجه كل فتاة أو سيدة في البشرة هي وجود الحبوب والنمش فهذا قد يؤثر على الشكل العام بالنسبة للوجه فتستخدم جميع الفتيات في هذه الحالة مستحضرات التجميل لإخفاء الحبوب والنمش وهذه المستحضرات غير قادرة على إخفائها، فتقوم بإستعمال الكريمات لتعالج هذه المشكلة ولكن هذه الكريمات لا يمكنها إزالتهم وبسبب إحتوائها على مواد ضارة توجد بالبشرة مشاكل أكبر ومن هنا تسعي كل السيدات والفتيات عن الحلول المناسبة لعلاج هذه المشكلة فمن أفضل الحلول هو إستخدام الخلطات الطبيعية، والتي تتكون من عدة مكونات طبيعية جميعها موجود في المطبخ ومن أكثر الخلطات التي تساعد على حل مشكلة وجود النمش والحبوب في البشرة هي خلطة الليمون والعسل فهم من أكثر الاشياء الطبيعية التي لها دور كبير جدا في إزالة أو إخفاء النمش تماما من علي البشرة، ولها دور أيضا فى القضاء على الحبوب بشكل نهائي وعدم ظهورهم مرة آخرى وقد تظهر هذه الأشياء على البشرة بسبب إستخدام منتجات غير معروفة أو التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من السكر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها ويتم غسل البشرة بإستخدام الماء الفاتر ونضع خلطة العسل والليمون على البشرة ونتركها حوالي ثلاثون دقيقة تقريبا.

وبعد ذلك يتم غسل الوجه بإستخدام الماء البارد ومن الأفضل يتم تكرار هذه الخلطة مرتين في الإسبوع على الأقل للحصول على أفضل النتائج وبعد مرور إسبوعان فقط سوف تحصلي على بشرة خالية من الحبوب والنمش وأيضا لا يوجد بها أي مشكلة.

مكونات خلطة العسل والليمون لإزالة الحبوب والنمش من البشرةطريقة عمل خلطة العسل والليمون لإزالة الحبوب والنمش من البشرة