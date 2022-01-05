أعملي كريم أساس من صنع يديكي خافي للعيوب وعالي التغطية ومناسب لبشرتك بمكونات غير مكلفة

طريقة عمل كريم أساس منزلي بالنشا، كثير من الفتيات تستخدمن كريم الأساس بشكل رئيسي عند وضع المكياج، فهو يعطي للبشرة لمعان ويوحد لونها، وبالرغم من ذلك فهو يتكون من مواد كيميائية تشكل ضرر كبير على البشرة وخلاياها، ولهذا يلجأ الجميع لصنعه في المنزل بمكونات طبيعية لا تضر البشرة وتعطي نفس تغطية كريم الأساس المصنع

يمكن أن تقوم الفتاة بصنع كريم الأساس الخاص بها في المنزل بطريقة سهلة وباستخدام مكونات بسيطة بدلاً من شراء كريم الأساس من الخارج، فنجد :

طريقة كريم أساس بالنشا وزيت الياسمين

يمكن تحضير كريم الأساس في المنزل بمكونات بسيطة مثل النشا وزيت الياسمين، وبعض المكونات الأخرى كالتالي :

المكونات:

ملعقتان نشأ كبيرتان.

ملعقتان دقيق أبيض كبيرتان.

ملعقتان زيت ياسمين.

علبة مصنوعة من البلاستيك لها غطاء محكم.

ملعقة بلاستيك للتقليب.

طريقة التحضير:

في البداية نحضر العلبة المصنوعة من البلاستيك، ونضع بها كمية النشا.

بعد ذلك نضيف الدقيق الأبيض، ونقلب المكونات جيداً.

ثم نضيف زيت الياسمين على الخليط ونقلب المكونات جميعها برفق بالملعقة حتى تختفي أي تكتلات.

ونغلق العلبة البلاستيك جيداً لحين الاستخدام.

يمكن استخدام النشا وجل الصبار في الحصول على مريم أساس طبيعي بمكونات طبيعية ولا يمثل ضرراً على البشرة، وهذا يتم بالطريقة التالية :

المكونات :

ملعقة جل صبار كبيرة.

ملعقة نشا كبيرة.

ملعقة كبيرة من زيت اللافندر الطبيعي.

ملعقة صغيرة من فيتامين A.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة من البلاستك للتقليب.

علبة حجمها مناسب مغلقة جيداً.

طريقة التحضير :