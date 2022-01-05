ب3 أكواب دقيق أعملي الباستا فلورا بالمربي بمقادير مظبوطة وطعم مقرمش وخفيف

تعد الباستا فلورا نوع من أنواع الحلويات المحشية بالمربى سواء كانت مربى الفراولة أو المشمش أو الخوخ وغير ذلك فهي بأي طعم من المربى تتميز بمذاق جميل ولذيذ ولها طعم يشبه كثيرا طعم البسكويت المحشي، ويمكن تجهيز الباستا فلورا بكل سهولة والمقادير التي تتكون منها بسيطة جدا وموجودة في كل منزل ولا تأخذ عدة دقائق لعملها.

ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاث بيضات.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

كوب واحد كبير من الزبدة.

رشة بسيطة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر.

ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر.

كوب واحد كبير من المربى.

يتم تجهيز طبق عميق ونضع به ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إلى الدقيق رشة بسيطة من الملح وملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر ويتم خلط المكونات الجافة مع بعضها.

ونحضر طبق آخر ونضع به كوب واحد كبير من الزبدة وكوب واحد كبير من السكر البودر ويتم تجهيز مضرب البيض الكهرباء ونقوم بتشغيله على أعلى سرعة ونستمر في التشغيل ونحصل على خليط هش وناعم.

وبعد ذلك نضيف ثلاث بيضات وربع ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر ويتم تشغيل المضرب مرة آخرى ويكون على أعلى سرعة أيضا حتى يتم خفق البيض بطريقة جيدة وبعد الحصول على قوام كريمي نضيف خليط الدقيق إلى هذا الخليط ويتم التقليب بإستخدام ملعقة أو بإستخدام اليد لكي نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.

ويتم تجهيز الفرن وتشغيلها على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية مناسبة وندهنها بكمية من الزبدة ثم نضع في الصينية نصف كمية عجينة الباستا فلورا ويتم فردها جيدا ونضيف إليها كوب من المربى ونقوم بتوزيع المربى بشكل جيد.

وبعد ذلك نضع الكمية المتبقية من عجينة الباستا فلورا ولكن من خلال بشرها بإستخدام المبشرة ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن ونتركها حوالي ثلث ساعة حتى تكون باللون الذهبى الفاتح ويتم إخراجها وعندما تبرد نقوم بتقطيعها وتقديمها مباشرة.

مكونات الباستا فلورا بالمربىطريقة عمل الباستا فلورا بالمربى