7 طرق بيأثر بيها اكل الطعام السخن والبارد على جسمك

في اشخاص ممكن يكونوا بيفضلوا الاكل السخن ، وغيرهم بيحب ياكل الاكل البارد ، ولكن الموضوع مش بيوقف انه مجرد اختلاف اذواق وبس ، الحقيقة ان كل واحد فيهم بيكون ليه تأثير مختلف على الجسم ، وده اللي هنعرفه النهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على تأثير الاكل السخن والبارد على الجسم سواء بطريقة سلبية او ايجابية.

تأثير الاكل السخن والبارد على الجسم:

1- الاشخاص اللي بيختاروا الوجبات الباردة بيستهلكوا سعرات حرارية اكتر:

كان في اعتقاد غلط شائع ان الاكل السخن بيحتوي على سعرات حرارية اكتر ، ولكن مع ذلك اظهرت الدراسات الحديثة ، ان الاشخاص اللي بيختاروا الاكل البارد عن الدافي بيحرقوا سعرات حرارية اكتر ، تقريبا بيحرقوا ما لا يقل عن 31% من السعرات الحرارية ، و 37% على الاقل من الدهون ، واكتر من 22% من الكربوهيدرات ، ودي كانت من اكبر المشاكل الواضحة عند الاشخاص اللي بيعانوا من السمنة ، وواحدة من الحلول المقترحة ليها هو اضافة طبق سخن مع سلطة باردة.

2- اجسامنا بتهضم الاكل البارد بشكل اصعب:

الطريقة اللي اجسمنا بيهضم بيها الاكل هي وصولة لدرجة حرارة الجسم الاساسية ، وده معناه اننا لما بناكل اكلة باردة ، اجسامنا لازم تضاعف جهدها لتدفئة الاكل الاول قبل هضمه ، على سبيل المثال ، الشوربة السخنة بتاخد 15 دقيقة بس لهضمها ، من ناحية تانية منتجات الالبان وبشكل خاص الايس كريم ، بياخد من 30 دقيقة لساعتين عشان يتهضم.

لكن ده مش معناه انك تتوقفي عن اكل الاطعمة الباردة لان الخضروات والفواكة مثلا بشكل خاص بيكون من الافضل اكلها نية وبالتالي هتبقى باردة ، ولكن اللي عليكي تعمليه انك تخلي الاكل في الفم ومضغه لفترة اطول عشان الانزيمات تبدأ في تكسيره اثناء تسخينه.

3- الاكل السخن مغذي اكتر:

الاكل السخن بعكس البارد بيكون هضمه سهل ، ونتيجة لده الجسم بيمتص كل العناصر الغذائية بشكل اسرع ، ومش كده بس لكن في بعض الخضروات لما بتتطبخ بتكون افيد ، زي الطماطم بيزيد فيها كمية اللايكوبين مع الطبخ ، كمان الحبوب السخنة زي الشوفان غنية بالالياف ومش مغلفة بالسكر زي الحبوب الباردة.

ولكن مع ذلك واحدة من سلبيات طبخ الخضار هو ان الفيتامينات بتاعتها بتدوب ، عشان كده افضل حاجة انها تطبخ باقل قدر ممكن ، بغض النظر عن الطريقة اللي هتختاريها لطبخها ، حطي في اعتبارك انها متبقاش مستوية زيادة عن اللزوم او مهروسة لازم تبقى مقرمشة شوية.

4- المية الباردة بيتم امتصاصها اسرع من المية السخنة:

المية ابلاردة بيتم افراغها من المعدة بشكل اسرع وبالتالي بيتم امتصاصه بشكل افضل من لو كان سخن ، فايدة تانية كمان هي ان المية الباردة بتساعد على زيادة القدرة على التحمل للاشخاص اللي بيتدربوا او بيمارسوا رياضة بشكل يومي او كتير ، كمان ثبت ان المية الدافية هيخليكي تشربي كميات اقل وده ممكن يأدي للجفاف ، ومن ناحية تانية يقال ان شرب المية الباردة نسبيا (بدرجة حرارة 16 درجة مئوية) هي تعتبر افضل درجة حرارة مطلقة.

لان الابحاث اثبتت ان درجة الحرارة دي بتخلي الاشخاص يشربوا اكتر مع عرق اقل ، ومع ذلك لازم تبقي حريصة جدا مع شرب المية الباردة لو بتعاني من حالات ممكن تأثر على المريء ، في الحالة دي اشربي مية دافية عشان تبقي حاسة بارتياح في المريء.

5- الاكل السخن هيخليكي ممتلئة لفترة اطول:

ده بيحصل لان الاكل السخن مش بيخلي شهيتك ترجع بسرعة ، وده بسبب العناصر الغذائية اللي بتدخل الجسم من امتصاص الاكل السخن ، ده هيخليكي حاسه بالشبع لفترة اطول وهتقل السرعة اللي بتاكل بيها طبقك ، ولما تاكلي ببطء ، هتدي فرصة لمخك توصله اشارات انك بدأتي تشبعي.

وبالتالي الاكل ببطء مفيد ليكي لانه هيخليكي تاكلي الكمية اللي محتاجاها بس مش هتزودي عنها ويخليكي تحسي بالشبع لفترة اطول بعد ما تخلصي اكل ، ومن افضل الامثلة على ده ، الشوربة اللي مش بس بتتاكل سخنة لكن كمان هي مية ، والسوائل بتكون اسهل في الاكل وهتخليكي تحسي بالشبع اسرع بكتير من الاكلات الصلبة والباردة.

6- الاكل السخن والبارد ممكن انه يرفع درجة حرارة الجسم:

مافيش شك ان المشروبات السخنة ، زي القهوة, الشاي, الشوربة ، ممكن تدفي جسمك ، ولكن في كمان بعض المشروبات والاطعمة الباردة اللي ممكن تساهم في رفع درجة حرارة الجسم ، على سبيل المثال الايس كريم ، ممكن يخليكي تحسي بلسعة برد في البداية بس ، ولكن بعد كده هيدفي جسمك وده بسبب محتواه العالي من الدهون والبروتينات ، اللي بتأدي لارتفاع درجة حرارة الجسم اثناء هضمها ، بالاضافة ان جسمك بيستهلك طاقة كتير لهضم الدهون ، وده جهد بيرفع درجة حرارتك ويخليكي تحسي بالحرارة.

7- الاكل السخن بيعزز صحة الامعاء:

لما بتطبخي وجبة على درجة حرارة اعلى من 65 درجة مئوية ، هيبقى من الصعب جدا ان اي كائنات دقيقة محتملة تفضل حية وتسبب لك اي اذى ، والامر نفسه ينطبق على المية اللي بتكوني مش متأكدة من مدى جودتها او نقائها ، من ناحية تانية ، بعض المشروبات الغازية الباردة زي الصودا ممكن انها تسبب ازعاج لمعدتك وحتى تحسسك بالغثيان ، حاجة كمان ممكن يعملها الاكل البارد هو تكوين الغازات في امعائك ، وده ممكن يأدي لحدوث انتفاخ.

ايه هي درجة حرارة الاكلات والمشروبات المفضلة ليكي؟ وهل لاحظتي اي ايجابيات او سلبيات حسب مدى برودة او سخونة وجباتك؟

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