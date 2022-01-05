تعرفي على أسرار عمل الزلابيا المقرمشة الهشة في المنزل

طريقة عمل الزلابيا تعد الزلابيا من الحلويات الشرقية الشهيرة وتنتشر بكثرة في مصر ومنطقة الوطن العربي، وهي من الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار وتصلح للتقديم في العديد من المناسبات مثل أعياد الميلاد والتجمعات العائلية، وتعد طريقة إعدادها سهلة للغاية على عكس ما تتوقعه بعض السيدات ويمكنكم عملها في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهذا ما سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نقدمها لكم بشكل يومي ونستعرض من خلالها تشكيلة متنوعة من أشهر وصفات المطبخ العربي والعالمي.

أسرار عمل الزلابيا المقرمشة

الزلابيا حلويات يعود أصلها إلى دول المغرب العربي وتتواجد في عدد كبير من الدولة العربية في الشرق الأوسط وتحتاج إلى خطوات بسيطة لاعدادها في المنزل وذلك من خلال الخطوات التي سنذكرها فيما يلي.

مكونات الزلابيا:

ربع كيلو جرام من الدقيق.

زيت نباتي.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

الشربات أو القطر.

القليل من الملح.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

كوب من السكر.

عصير ليمون.

قومي في البدء بتحضير البطر من خلال خلط السكر والعسل وعصير الليمون ثم قومي بوضعه على النار وقلبي جيداً.

اخلطي الخميرة مع السكر والماء الدافئ واتركيها لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل.

بعد ذلك قومي بإضافة الزبادي إلى الخميرة وقلبي جيداً حتى تتداخل جميع المكونات وتحصلي على خليط شبه متماسك.

أضيفي الدقيق بالتدريج واستمري في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

نقوم بتغطية العجينة وانقليها إلى مكان مظلم ودافئ واتركيها لمدة ساعة حتى تختمر مع الحرص على فحصها من حين إلى آخر وإعادة عجنها.

قومي بوضع إناء القلي على النار وانتظري حتى يغلي الزيت.

نقطع من العجينة باستخدام الملعقة ثم نضعها في الزيت ونستمر في تقليبها حتى تكتسب اللون الذهبي.

وبعد ذلك أخرجيها من الزيت وقومي بوضعها على منديل ورقي حتى يمتص الزيت الزائد منها، ثم قومي بوضعها في القطر ونتركها حتى تتشربه وبعد ذلك أخرجيه وضعيه على المناديل الورقية للتخلص من القطر الزائد.

مكونات القطرخطوات طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت