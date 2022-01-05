أسهل طريقة لتحضير كفتة البطاطس المقلية الاقتصادية المقرمشة السريعة

يبحث العديد من الأمهات والسيدات عن طريقة تكن سهلة وسريعة لتحضير كفتة البطاطس بمكونات تكن بسيطة و بطريقة صحيحة لكى لا تفك البطاطس أثناء القلي أو تصبح طرية، لهذا سنقدم أبسط وأسرع الطرق لعمل كفتة البطاطس المقرمشة المقلية في الزيت، لن تجدي أحلى من هذه الوصفة لتحضيرها في الإفطار أو في العشاء.مكونات كفتة البطاطس
كفتة البطاطس من المقبلات السريعة الاقتصادية جدًا التي تتكون من مكونات بسيطة جدًا و متواجدة في كافة المنازل،
6 حبات كبيرة من البطاطس.
ملح حسب الرغبة
نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
ملعقة صغيرة من البابريكا.
نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.
بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
2 ملعقة كبيرة من البقسماط.
هناك العديد من الطرق لتحضير البطاطس ولكن تعد كفتة البطاطس من أكثر الوجبات المحببة لدى جميع أفراد الأسرة وهذا لأنها لذيذة ومقرمشة، وسنقدم لكم أسهل طريقة لتحضيرها من المنزل وهي:
- في البداية نقوم بتقشير البطاطس وتنظيفها جيداً، تقطع مكعبات متوسطة الحجم.
- نقوم بعد ذلك بوضع إناء على النار به ماء ونتركه حتى تغلى ثم نضع مكعبات البطاطس.
- نغطي على الإناء لكى يتم سلق البطاطس بشكل أسرع.
- عندما يتم سلق البطاطس جيداً نصفي البطاطس من الماء جيدًا.
- ثم نقوم بهرس البطاطس جيداً حتى تصبح ناعمة تماماً نضيف عليها بعد ذلك الملح و الفلفل الاسود والبصل البودرة والثوم البودر و البابريكا.
- نخلط البطاطس مع التوابل جيدًا.
- نترك البطاطس حتى تهدئ تماماً.
- نخلط البيضة في بولة صغيرة ونضيف عليها القليل من الفلفل الاسود و نضعها على البطاطس.
- نضع البيضة على البطاطس المهروسة ونخلطهم جيداً مع اضافة 2 ملعقة من البقسماط حتى تتماسك الكفتة.
- يمكننا إضافة ملعقتين من البقدونس وهذا حسب الرغبة.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل كفتة البطاطس أصابع أو أقراص ونتركها في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك.
- نضع طاسة على النار ونضيف زيت غزير على نار متوسطة حتى يسخن.
- ثم نضيف اقراص البطاطس في الزيت ونتركها حتى تتحمر لا نقوم بتقليبه كثيرًا لكي لا تفك.
- نخرجها على مناديل مطبخ وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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يبحث العديد من الأمهات والسيدات عن طريقة تكن سهلة وسريعة لتحضير كفتة البطاطس بمكونات تكن بسيطة و بطريقة صحيحة لكى لا تفك البطاطس أثناء القلي أو تصبح طرية، لهذا سنقدم أبسط وأسرع الطرق لعمل كفتة البطاطس المقرمشة المقلية في الزيت، لن تجدي أحلى من هذه الوصفة لتحضيرها في الإفطار أو في العشاء.مكونات كفتة البطاطس
كفتة البطاطس من المقبلات السريعة الاقتصادية جدًا التي تتكون من مكونات بسيطة جدًا و متواجدة في كافة المنازل،
6 حبات كبيرة من البطاطس.
ملح حسب الرغبة
نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
ملعقة صغيرة من البابريكا.
نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.
بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
2 ملعقة كبيرة من البقسماط.
هناك العديد من الطرق لتحضير البطاطس ولكن تعد كفتة البطاطس من أكثر الوجبات المحببة لدى جميع أفراد الأسرة وهذا لأنها لذيذة ومقرمشة، وسنقدم لكم أسهل طريقة لتحضيرها من المنزل وهي:
- في البداية نقوم بتقشير البطاطس وتنظيفها جيداً، تقطع مكعبات متوسطة الحجم.
- نقوم بعد ذلك بوضع إناء على النار به ماء ونتركه حتى تغلى ثم نضع مكعبات البطاطس.
- نغطي على الإناء لكى يتم سلق البطاطس بشكل أسرع.
- عندما يتم سلق البطاطس جيداً نصفي البطاطس من الماء جيدًا.
- ثم نقوم بهرس البطاطس جيداً حتى تصبح ناعمة تماماً نضيف عليها بعد ذلك الملح و الفلفل الاسود والبصل البودرة والثوم البودر و البابريكا.
- نخلط البطاطس مع التوابل جيدًا.
- نترك البطاطس حتى تهدئ تماماً.
- نخلط البيضة في بولة صغيرة ونضيف عليها القليل من الفلفل الاسود و نضعها على البطاطس.
- نضع البيضة على البطاطس المهروسة ونخلطهم جيداً مع اضافة 2 ملعقة من البقسماط حتى تتماسك الكفتة.
- يمكننا إضافة ملعقتين من البقدونس وهذا حسب الرغبة.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل كفتة البطاطس أصابع أو أقراص ونتركها في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك.
- نضع طاسة على النار ونضيف زيت غزير على نار متوسطة حتى يسخن.
- ثم نضيف اقراص البطاطس في الزيت ونتركها حتى تتحمر لا نقوم بتقليبه كثيرًا لكي لا تفك.
- نخرجها على مناديل مطبخ وتقدم للطعام بالصحة والهنا.