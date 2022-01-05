أسهل طريقة لتحضير كفتة البطاطس المقلية الاقتصادية المقرمشة السريعة

يبحث العديد من الأمهات والسيدات عن طريقة تكن سهلة وسريعة لتحضير كفتة البطاطس بمكونات تكن بسيطة و بطريقة صحيحة لكى لا تفك البطاطس أثناء القلي أو تصبح طرية، لهذا سنقدم أبسط وأسرع الطرق لعمل كفتة البطاطس المقرمشة المقلية في الزيت، لن تجدي أحلى من هذه الوصفة لتحضيرها في الإفطار أو في العشاء.

كفتة البطاطس من المقبلات السريعة الاقتصادية جدًا التي تتكون من مكونات بسيطة جدًا و متواجدة في كافة المنازل،

6 حبات كبيرة من البطاطس.

ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من البقسماط.

هناك العديد من الطرق لتحضير البطاطس ولكن تعد كفتة البطاطس من أكثر الوجبات المحببة لدى جميع أفراد الأسرة وهذا لأنها لذيذة ومقرمشة، وسنقدم لكم أسهل طريقة لتحضيرها من المنزل وهي: