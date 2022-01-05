أسرار طريقة عمل شيكولاتة باونتي الشهية الممتعة الغنية بجوز الهند في البيت

تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل شيكولاتة باونتي نظراً لمذاقها الشهي وقيمتها الغذائية العالية وهي من أشهر أنواع الشوكولاتة الموجودة في السوق وتتكون من طبقة غنية بجوز الهند الشاي والرائع مغطى بطبقة من الشيكولاتة التي يعشقها الأطفال بشكل كبير ولهذا تحرص السيدات على تواجدها بشكل دائم في البيت دون الحاجة إلى شرائها من المحلات والسوبر ماركت خاصة وأن ثمنها مرتفع بعض الشيء وفي هذا الصدد نقدم لكم مقال اليوم الذي نستعرض من خلاله طريقة عمل شيكولاتة باونتي في البيت باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها للمتابعين الكرام بشكل يومي.طريقة إعداد شيكولاتة باونتي
على الرغم من تواجد العديد من أنواع الشيكولاتة في الأسواق إلا أن شيكولاتة باونتي تبقي احدي أفضل الأنواع وأهمها في القيمة الغذائية نظراً لاحتوائها على جوز الهند المعروفة بفوائدها الصحية المتعددة، ويمكنكم الآن إعدادها في المنزل في وقت سريع ودون تكلفة عالية وذلك من خلال الخطوات التي سنذكرها في السطور التالية:
- علبة حليب كبيرة.
- نصف كيلو من الشيكولاتة.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- رشة من الملح.
- أربعة أكواب من جوز الهند الناعم.
تعتبر وصفة عمل شيكولاتة باونتي سهلة للغاية حيث تستطيعين تحضيرها في البيت في وقت سريع ومجهود قليل وذلك باتباع الخطوات التالية:
- في وعاء واسع وعميق اخلطي كل من جوز الهند، والنشا والحليب والملح وقلبي جميع المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعضها وتتكون لديك عجينة شبه متماسكة القوام.
- قومي بتقطيع العجينة إلى مستطيلات ثم قومي برصها في صينية الفرن بعد أن تدهني جوانبها وأرضيتها بالزبدة.
- احفظي الصينية في الثلاجة واتركيها حتى يتجمد الباونتي.
- والأن قومي بتجهيز الشيكولاتة عن طريق وعاء به ماء حتى ربعه على النار ووضع وعاء أخر فوقه وفيه الشيكولاتة مع التقليب المستمر حتى تذوب الشيكولاتة تماماً.
- قومي بإخراج قطع الباونتي من الثلاجة واغمسيها في الشيكولاتة ثم أخرجيها ورصيها ثانيةً في صينية الفرن ثم قومي بحفظها في الثلاجة حتى تتجمد.
- بعد ذلك أخرجيها من الثلاجة وتناوليها أنت وأسرتك بالهناء والشفاء.
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تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل شيكولاتة باونتي نظراً لمذاقها الشهي وقيمتها الغذائية العالية وهي من أشهر أنواع الشوكولاتة الموجودة في السوق وتتكون من طبقة غنية بجوز الهند الشاي والرائع مغطى بطبقة من الشيكولاتة التي يعشقها الأطفال بشكل كبير ولهذا تحرص السيدات على تواجدها بشكل دائم في البيت دون الحاجة إلى شرائها من المحلات والسوبر ماركت خاصة وأن ثمنها مرتفع بعض الشيء وفي هذا الصدد نقدم لكم مقال اليوم الذي نستعرض من خلاله طريقة عمل شيكولاتة باونتي في البيت باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها للمتابعين الكرام بشكل يومي.طريقة إعداد شيكولاتة باونتي
على الرغم من تواجد العديد من أنواع الشيكولاتة في الأسواق إلا أن شيكولاتة باونتي تبقي احدي أفضل الأنواع وأهمها في القيمة الغذائية نظراً لاحتوائها على جوز الهند المعروفة بفوائدها الصحية المتعددة، ويمكنكم الآن إعدادها في المنزل في وقت سريع ودون تكلفة عالية وذلك من خلال الخطوات التي سنذكرها في السطور التالية:
- علبة حليب كبيرة.
- نصف كيلو من الشيكولاتة.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- رشة من الملح.
- أربعة أكواب من جوز الهند الناعم.
تعتبر وصفة عمل شيكولاتة باونتي سهلة للغاية حيث تستطيعين تحضيرها في البيت في وقت سريع ومجهود قليل وذلك باتباع الخطوات التالية:
- في وعاء واسع وعميق اخلطي كل من جوز الهند، والنشا والحليب والملح وقلبي جميع المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعضها وتتكون لديك عجينة شبه متماسكة القوام.
- قومي بتقطيع العجينة إلى مستطيلات ثم قومي برصها في صينية الفرن بعد أن تدهني جوانبها وأرضيتها بالزبدة.
- احفظي الصينية في الثلاجة واتركيها حتى يتجمد الباونتي.
- والأن قومي بتجهيز الشيكولاتة عن طريق وعاء به ماء حتى ربعه على النار ووضع وعاء أخر فوقه وفيه الشيكولاتة مع التقليب المستمر حتى تذوب الشيكولاتة تماماً.
- قومي بإخراج قطع الباونتي من الثلاجة واغمسيها في الشيكولاتة ثم أخرجيها ورصيها ثانيةً في صينية الفرن ثم قومي بحفظها في الثلاجة حتى تتجمد.
- بعد ذلك أخرجيها من الثلاجة وتناوليها أنت وأسرتك بالهناء والشفاء.