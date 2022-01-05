أسرار طريقة عمل شيكولاتة باونتي الشهية الممتعة الغنية بجوز الهند في البيت

تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل شيكولاتة باونتي نظراً لمذاقها الشهي وقيمتها الغذائية العالية وهي من أشهر أنواع الشوكولاتة الموجودة في السوق وتتكون من طبقة غنية بجوز الهند الشاي والرائع مغطى بطبقة من الشيكولاتة التي يعشقها الأطفال بشكل كبير ولهذا تحرص السيدات على تواجدها بشكل دائم في البيت دون الحاجة إلى شرائها من المحلات والسوبر ماركت خاصة وأن ثمنها مرتفع بعض الشيء وفي هذا الصدد نقدم لكم مقال اليوم الذي نستعرض من خلاله طريقة عمل شيكولاتة باونتي في البيت باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها للمتابعين الكرام بشكل يومي.

طريقة إعداد شيكولاتة باونتي

على الرغم من تواجد العديد من أنواع الشيكولاتة في الأسواق إلا أن شيكولاتة باونتي تبقي احدي أفضل الأنواع وأهمها في القيمة الغذائية نظراً لاحتوائها على جوز الهند المعروفة بفوائدها الصحية المتعددة، ويمكنكم الآن إعدادها في المنزل في وقت سريع ودون تكلفة عالية وذلك من خلال الخطوات التي سنذكرها في السطور التالية:

علبة حليب كبيرة.

نصف كيلو من الشيكولاتة.

ملعقة صغيرة من النشا.

رشة من الملح.

أربعة أكواب من جوز الهند الناعم.

خطوات إعداد شوكولاتة باونتي

تعتبر وصفة عمل شيكولاتة باونتي سهلة للغاية حيث تستطيعين تحضيرها في البيت في وقت سريع ومجهود قليل وذلك باتباع الخطوات التالية: