الطريقة الأسهل لتطويل شعرك وزيادة سمكه وكثافته في غضون أسبوع، كيف ينمو شعرك ليكون طويلًا ويزداد سمكًا بشكل أسرع باستخدام هلام الألوفيرا فقط في تحدي جديد لتطويل الشعر بسرعة فائقة، وصفة اليوم لتطويل وتكثيف الشعر بمكونات طبيعية سوف نحتاج لتحضيرها 3 مكونات أساسية فقط، الأول هو نبات الألوفيرا فالجل المستخرج منه غني بالفيتامينات والمعادن التي تغذي بصيلات الشعر وتعزز من نموه، كما أن جل الألوفيرا يعالج مشكلة تساقط الشعر ويساعد على تكثيفه. ومع الألوفيرا سوف نستخدم بذور السمسم التي تثخن الشعر ويقلل من تساقطه كما أنها تغذي الشعر وفروة الرأس بشكل فعال لاحتوائها على الزنك والحديد. أما العنصر الثالث في وصفتنا فهو زيت الزيتون الذي يعالج الشعر التالف ويحافظ على صحة الشعر بصفة عامة.

أسهل طريقة لتطويل الشعروزيادة كثافته

مكونات خلطتنا الأسهل والأسرع للحصول على نتائج ملحوظة في زيادة طول وكثافة الشعر في أقل وقت هي:

قطعة من نبات الألوفيرا. ملعقتين كبيرتين من بذور السمسم . ربع كوب زيت زيتون.

خذ قطعة الألوفيرا وقشرها من جهة واحدة وزيل الجوانب حيث أننا نحتاج فقط إلى لب نبتة الألوفيرا، ثم ابشر لب الألوفيرا بإستخدام مبشرة لاستخراج هلام الصبار وضعه في وعاء واتركه جانباً، ومن جانب آخر ضع بذور السمسم في المطحنة الكهربائية واطحنه حتى يصبح بودرة ناعمة، ثم ضع مسحوق السمسم في قدر مع إضافة زيت الزيتون ثم حركهم بشكل جيد وارفع القدر بعد ذلك على الموقد، واترك الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق وبعد ذلك قم بتصفية الخليط بإستخدام قطعة قماش أو مصفاة، والآن لدينا خليط من زيت السمسم وزيت الزيتون.

تكثيف الشعر وتطويله طبيعياً

بعد ذلك أضف هذا الخليط إلى هلام الصبار ثم اخلط المكونات جيداً بإستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي، ثم ضع هذا الخليط على كامل الشعر ضعيه على شعرك من جذوره وإلى أطرافه ثم دلكي شعرك لمدة دقيقتين، حتى تتغلغل الوصفة في فروة الرأس ثم غطي شعرك بقبعة استحمام أو غلاف بلاستيكي، واتركيه على شعرك لمدة ساعة كاملة ثم اغسلي شعرك ويمكنك تكرار هذه الوصفة على شعرك مرتين في الأسبوع. ستحصلين على نتيجة جيدة من الأسبوع الأول من الإستخدام وسوف يتوقف شعرك عن التساقط بشكل دائم، وفي غضون أسبوع فقط سيكون لديك شعر طويل وسميك فقط استمر في إستخدام هذه الوصفة حتى تحصل على النتيجة المرجوة.