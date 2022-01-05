طريقة إعداد فطائر بحشوة السبانخ في المنزل بأقل التكاليف

طريقة إعداد فطائر بحشوة السبانخ يعد السبانخ من الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والفسفور والنحاس، ولهذا تحرص الأمهات على إعداده للأطفال لينمو جسمهم بشكل طبيعي ولكي يحصلون على المواد الغذائية المفيدة لصحتهم، وتتعدد طرق تحضيره فمن الممكن أن يتم تناوله كحشوة في الفطائر أو يمكن تناوله كمرقة وكلا الطريقتين يزودان الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل فطائر بحشوة السبانخ، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نزودكم بها يومياً ونستعرض من خلالها تشكيلة متنوعة من الوصفات الشهيرة والشهية في المطبخ العربي والعالمي.

طريقة إعداد فطائر بحشوة السبانخ

تعتبر وصفة الفطائر بحشوة السبانخ وصفة مزدوجة حيث تتم على مرحلتين الأولى هي إعداد الفطائر والثانية هي تجهيز الحشوة والتي تعد العامل الأساسي في نجاح الوصفة، وفيما يلي نقدم لكم مكونات الوصفة والخطوات الخاصة بها:

المكونات:

أربعة أكواب من الطحين.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق من الحليب المجفف.

نصف كوب من الزيت النباتي.

بيضة.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوبين من الماء الدافئ.

مقادير الحشوة:

حبتين من البصل المفروم.

أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الشطة.

نصف كيلو من السبانخ المفروم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

أربعة ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من السماق.

خطوات إعداد الفطائر المحشية بالسبانخ

في خطوات سهلة وبسيطة يمكنك إعداد أشهى فطائر محشية بالسبانخ: