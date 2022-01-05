أفضل طريقة لصنع بسكويت العشر دقائق بالمكونات البسيطة المتوفرة في منزلك

الكثير من الأمهات تقم بتفضيل البسكويت المنزلي وذلك دومنً عن شرائه، بالتحديد بسكوت العشر دقائق، وهذا لأن طريقة إعداده بسيطة وسهلة ولا يستغرق الكثير من الوقت، كما أن مكوناته تكون موجودة باستمرار في كل بيت، كذلك أن له العديد من الفوائد، ومن بين تلك الفوائد أنه يمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة التي يحتاجها، كما أن مذاقه لذيذ للغاية وشهي، وإعداده في المنزل يكون أكثر أماناً عن شرائه من الخارج.

كوبان من الدقيق.

بيكنج باودر “ملعقة صغيرة فقط”.

½ كوب سكر بودرة.

½ كوب زبدة وزيت.

بيضة واحدة.

كيس فانيليا.

في البداية قومي بتجهيز طبق لتضعي به كلاً من الزبدة والفانيليا وكذلك السكر والبيضة وبواسطة المضرب قومي بالخفق جيداً إلى أن يصير هشاً ولونه فاتح.

بعد ذلك قومي بوضع الدقيق والبيكنج بودر وتابعي التقليب إلى أن تصير العجينة متجانسة، وبعدها قومي بجمع العجينة بين يديك، ومن ثم شكليها كالأسطوانة.

بعد ذلك قومي بوضع العجينة في الثلاجة واتركيها على أن يتم مرور حوالي ساعتين.

قومي بتثبيت الرف الشبكي بوسط الفرن، ومن ثم قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180°، وبعد ذلك قومي بإحضار صينيتان قصيرتان الحافة، ومن ثم ضعي بهما ورق زبدة.

بعد ذلك باستخدام السكين قومي بتقطيع عجين البسكويت لشرائح رفيعة، ومن ثم قومي بوضعه في الصينية واتركي مسافة بين كل القطع، ومن ثم ضعيها بالفرن حتى مرور حوالي 10 دقائق.

في النهاية بعد أن تقومي بإخراجه من الفرن اتركيه إلى أن يهدأ بالصواني، ومن ثم قومي بتقديمه سادة أو زينيه تبعاً للرغبة وذلك بجوار الشاي أو الشاي بالحليب.

للبسكويت المنزلي العديد من الفوائد، حيث أن من ضمن تلك الفوائد جميع ما يلي: