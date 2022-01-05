تفتيح ونضاره فورية.. طريقة عمل صابونة الكولاجين لشد البشرة وتبييضها ونفخ الخدود والتخلص من التجاعيد

طريقة عمل صابونة الكولاجين وصفة تجميلية يجب عليك الاطلاع عليها، لأنك ستحتاجينها بكل تأكيد، حيث أن بروتين الكولاجين يعد من المكونات الأساسية في أجسادنا، وهو المسئول عن نضارة بشرتك والحفاظ عليها بمثالية، لكن عند التقدم في العمر يبدأ يقل معدل هذا الكولاجين بالتدريج، وهذا يبدو جليًا في العلامات التي تظهر على بشرتنا، لذلك تحتاجين لزيادة معدله عبر مستحضرات التجميل الغنية به، مثل الصابون حتى تظلي بمظهر شبابي متجدد.

طريقة عمل صابونة الكولاجين

تستطيعين صنع تلك الصابونة في منزلك، وعدم شرائها جاهزة إن رغبتِ، لكنك ستحتاجين لتوفر عدة خامات ومكونات بعينها لتقومي بصنعها، وتفاصيل ذلك كما يلي:

المكونات

زيت عطري، مثل اللافندر، أو الورد.

كوب ماء.

زيت كولاجين، أو البودرة منه، ويمكنك استخدام كبسولات الكولاجين المعروفة.

وعاء مزج.

قطعة طبيعية من الصابون التقليدي بشرط ألا تكون لها رائحة.

1/2 كوب من دقيق الشوفان.

احضري وعاء حراري عميق، ضعيه على النار، وأزيبي فيه الجيلاتين والماء معًا.

قلبي المكونين، ثم احضري مبشرة لتبشري قطعة الصابون على الماء والجيلاتين، واستمري في التقليب حتى تمام ذوبان الجميع.

ضيفي قطرات بسيطة من الزيت العطري، وملعقتين من الشوفان مع التقليب المستمر.

ضعي للخليط بودرة الكولاجين أو كبسولاته بعد أن تفرغي محتوياتها وقلبي المحتويات كذلك.

قومي بصب الخليط في القوالب التي أحضرتاها مسبقًا لذلك.

دعي الوصفة في قوالبها لمدة يوم كامل، حتى تتماسك المكونات معًا.

هذه الصابونة تستطيعين استخدامها لغسل وجهك، أو في تنظيف سائر جسدك بكل أريحية وأمان.

صابونة الكولاجين للوجهفوائد صابونة الكولاجين

الجميع لا يبحث عن طريقة صنع تلك الصابونة من فراغ، بل بعد معرفتهم بفوائدها العظيمة، ومن أمثلة تلك المميزات والفوائد لها ما يلي:

توحيد لون بشرتك.

إزالة البقع الداكنة، والتصبغات من وجهك وجسمك.

ترطيب البشرة وتنعيمها.

تفتيح لون الجسم بأكمله.

تأخير ظهور التجاعيد والترهلات.

القضاء على الرؤوس السوداء.

شد البشرة وإظهارها بمظهر أصغر من سنها.

من خلال الخطوات الخاصة بطريقة عمل صابونة الكولاجين التي عرضناها، تأكدنا أنها سهلة لو تمكنا من توفير جميع المكونات التي ذكرنها بنفس المعايير، وهذا يعني مزيد من الجمال والتوفير في نفس الوقت.