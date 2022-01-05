حضرى لأولادك قرص بالسكر والسمسم اللذيذة فى 20 دقيقة بكل سهولة وخطوة بخطوة

قرص السكر والسمسم تعتبر من المخبوزات المشهورة وخاصة فى الدول العربية ومشهورة بكثرة فى مصر والشام وقرص السكر محببة لدى الجميع الصغير والكبير لأنها ذات طعم شهى وتعتبر كوجبات خفيفة وإضافة غير أنها ذات فائدة كبيرة حيث وجود السمسم فيها يضيف إليها الكثير من الفوائد مثل تنظيم ضغط الدم والمحافظة على صحة القلب وتنظيم مستوى الهرمونات فى الجسم غير أنه أيضاً يعمل على محاربة الالتهابات وله دور فى محاربة السرطان ووجود السكر أيضاً يجعلها مصدر للطاقة أما عن طريقة تحضيرها فهى سهلة وفى هذا المقال سنقدم لكم الطريقة خطوة بخطوة.

طريقة تحضير قرص السكر والسمسم

مكونات التحضير:

ثلاث أكواب كبار من الطحين الابيض المنخول.

ربع ملعقة من الملح “ملعقة صغيرة”.

ملعقة من الخميرة الفورية “ملعقة صغيرة”.

ملعقة من السكر “ملعقة كبيرة”.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

ملعقتان من الينسون “ملعقة كبيرة “.

كوب من الزيت.

ربع كوب فقط من السمن النباتي.

كوب من الحليب الدافئ “كوب كبير”.

نحضر وعاء متوسط الحجم ثم نضع فيه ثلاث أكواب كبار من الدقيق الأبيض المنخول ثم نقوم بإضافة ربع ملعقة صغيرة ملح إليه وملعقة كبيرة من السكر وملعقة صغيرة من الخميرة وملعقتين صغار من الينسون وربع كوب من السمن النباتي. نقوم بتحميص السمسم على النار ومن ثم نضعه على مخلوط الدقيق بعد التأكد أنه تحمص جيداً. نقوم بعمل فجوة فى منتصف الخليط ونسطب فيها كوب من الزيت. نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً لتصبح متجانسة متداخلة وتصبح عجينة متماسكة. عند العجن نقوم بسكب الحليب على مراحل ونستمر فى العجن حتى نحصل على عجينة لينة وناعمة. نقوم بتغطية العجين ومن ثم نتركها فى مكان دافئ بعض الشئ حتى تختمر جيداً ويتضاعف حجمها. بعد أن تختمر العجينة جيداً نقوم بتقطيعها لقرص متساوية الحجم ثم نحضر صينية مدهونة بالزيت ونضعها فيها ونترك مسافة بين كل واحدة. نقوم بتسخين الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم ندخل الصينية الفرن ونترك القرص تخبز لمدة عشرون دقيقة حتى تنضج جيداً.

طريقة الاعداد