طريقة عمل خبز العجوة اللذيذ وبقوام هش مثل القطن

طريقة عمل خبز العجوة، نستعرض عليكم الآن متابعينا الأعزاء وصفة لذيذة وشهية، يمكن تقديمها في أي وقت سواء في وجبة الإفطار أو في المساء أو كوجبة خفيفة، وهي خبز العجوة وصفة ذات طعم شهي للغاية وبخلاف مكوناتها الغنية بالعناصر الغذائية المختلفة، والتي تمد الجسم بالعناصر التي يحتاج لها كما تمده بالطاقة والحيوية التي يحتاج لها، ويمكن أن تعتمد الأمهات على تلك الوصفة في تقديمها للأطفال عند التوجه للمدارس.

طريقة عمل خبز العجوة

عادة ما تقوم ربات البيوت بشراء المعجنات المختلفة من المخابز المخصصة لها، ونظراً لتعلق أفراد الأسرة كلها بالمعجنات المختلفة يكون هذا الأمر مكلف جداً، لذلك يمكن إعداد الوصفات المختلفة في البيت بكل سهولة ودون تكاليف باهظة، وخبز العجوة من الوصفات التي تلقى قبولاً كبيراً من الجميع وتتميز بطعمها الخطير وقوامها الذي يشبه القطن.

ربع كأس سكر.

3 كأس دقيق.

بيضة واحدة فقط.

كأس لبن دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة سمن.

نصف كيلو عجوة.

في وعاء العجان الكهربائي نقلب السكر والخميرة والملح والدقيق معاً ليتجانسوا.

نضع اللبن والبيضة بشكل تدريجي، ويليه توضع الزبدة مع العجن المستمر لمدة عشرة دقائق، وهذا للحصول على عجينة طرية ناعمة سهلة التشكيل.

نضع العجينة في وعاء نظيف وتغطى وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة ليزداد حجمها وتتخمر.

نقوم بعمل أصابع طويلة من العجوة وتترك جانباً.

تقطع العجينة على شكل دائرة كبيرة، ونضع أصابع العجوة على طرف العجينة وتلف على شكل رول طويل، ونغلق الأطراف بعد ذلك.

نغلق الرول على هيئة دائرة متوسطة كما نقوم بغلقه من الأطراف جيداً ليكون بشكل الدائرة.

تكرر تلك الخطوة للانتهاء من كمية العجينة لدينا.

نرص خبز العجوة في صينية الفرن المدهونة بالسمن، وتترك من جديد لتتخمر.

ندهن وجه الخبز بمزيج صفار البيض والقليل من اللبن، وندخل الخبز الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة لينضج الخبز تماماً ويقدم بالهناء والشفاء.

المكونات:طريقة التحضير:

ملحوظة: من سر نجاح المعجنات أن تكون المكونات بدرجة حرارة الغرفة، وأن يتم العجن لمدة لا تقل عن عشرة دقائق للحصول على عجينة هشة.