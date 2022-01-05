ماسك القهوة لتفتيح البشرة.. لبشرة أفتح 5 درجات وأصغر 10 سنوات للتخلص من التجاعيد وتبييض الوجه

ماسك القهوة لتفتيح البشرة من الوصفات المنزلية التي تداولتها مواقع التواصل مؤخرًا، بعد أن أُلقي الضوء على فائدة القهوة فيما يخص العناية بالبشرة، واستخدامها في تفتيحها وتوحيد لونها، وبما أن coffee متوفرة في كل منزل بالفعل، فهذا يعني أنك لن تتكلفي أي مبالغ مالية كبيرة، كالتي يتم إنفاقها في التجميل وحل مشاكل البشرة والجسم، أما عن كيفية استخدام القهوة في ذلك، والخطوات الصحيحة لتطبيق تلك الطريقة، فكلها معلومات سندرجها هنا في هذا المقال.

ماسك القهوة لتفتيح البشرة

تشمل حبوب القهوة المطحونة على الفينولات، وهي التي تقضي سريعًا على الجذور الحرة المتسببة في تلف طبقة الجلد الخارجية، لذلك هي تعد من أنواع مضادات الأكسدة الطبيعية، والتي تعمل بكفاءة عالية.

أما عن كيفية تحضير ماسك للتفتيح وتدخل القهوة جزء من مكوناته فهو كالتالي:

المكونات:

1/4 كوب من البن المطحون.

معلقتين كبيرة حليب.

الطريقة:

اخلطي المكونين سويًا، وقلبيهم في طبق عميق.

اغسلي وجهك بعناية، وجففيه قبل تطبيق الماسك عليه.

وزعي الخليط على بشرة وجهك بالإضافة لرقبتك.

اتركيه قرابة 20 دقيقة، افركي وجهك بلطف.

اشطفي بشرتك جيدًا باستخدام ماء الصنبور العادي.

ماسك القهوة لعلاج الحبوب وتفتيح البشرة

يعد مزج عسل النحل مع القهوة من الماسكات التي تعين على التفتيح بالإضافة للتخلص من حب الشباب وآثارها على البشرة أيضًا، والطريقة كالآتي:

المكونات:

ملعقة عسل نحل كبيرة.

بالإضافة الى ملعقة صغيرة قهوة.

طريقة التحضير:

نظفي وجهك أولًا من أي أتربة أو دهون مترسبة عليه.

اخلطي العسل مع القهوة جيدًا.

وزعيه على وجهك ومنطقة الرقبة ودلكي بشرتك أثناء ذلك لتتشرب مكونات الماسك.

اتركيه على بشرتك لمدة ثلث ساعة.

اشطفي وجهك بماء دافئ.

ماسك القهوة للتخلص من التجاعيد

إن كنتِ ترغبين في عودة بشرتك صافية مشدودة دون الخطوط الدقيقة التي أصابتها مؤخرًا، لتعودي في مرحلة الشباب، قومي بتطبيق تلك الوصفة الرائعة، وهي كما يلي:

المكونات

ملعقة قهوة مطحونة كبيرة.

بالإضافة الى ملعقة عسل كبيرة.

ملعقتين من الشوفان كبيرتي الحجم.

طريقة التحضير

امزجي كل المكونات الثلاث معًا في طبق صغير.

ضعيه على بشرتك النظيفة بعد غسلها لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

عرضنا لكم أكثر من طريقة تخص ماسك القهوة لتفتيح البشرة وكذلك لإخفاء التجاعيد، وكما رأينا كلها مكونات طبيعية مفيدة لبشرتك. ويجب المواظبة على تلك الوصفات لتحصلي على نتائج مرضية.