هش وسريع.. طريقة عمل الكرواسون البيتي كالمحترفين بكل أسراره على طريقتي مضمونة وسهلة 100%

طريقة عمل الكرواسون سهلة جدا ويمكن طاهيها بالمنزل للحصول على عجينة هشة ولذيذة، فهي من الأكلات السريعة على وجبة الإفطار، ويمكن عمل كمية كافية منها بمقادير بسيطة، حتى يمكن لأي شخص أخذها معه إلى العمل، ويمكن أيضا للأطفال تناولها بين الحصص داخل المدرسة، فهي من الأكلات المفضلة لكثير من الأشخاص، وهي في الأساس أكلة فرنسية ولكن تم تداولها عبر العالم لأنها من المعجنات ذات المذاق الرائع وتوفر فور تناولها الإشباع.

طريقة عمل الكرواسون

أولاً المقادير

أربعة كوب دقيق أبيض.

نصف كوب لبن.

بالإضافة الى نصف كوب ماء.

ربع كوب من السكر.

خميرة فورية.

ملعقتان صغيرتان من الملح الناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

شرائح زبدة

بيضة.

قالبان من الشكولاتة.

يتم إحضار وعاء عميق ونضع بداخله كلا من الدقيق والملح والخميرة الفورية ويتم خلطهم مع بعض.

ثم يتم خلط كلا من الماء والزبدة والسكر واللبن مع بعض للوصول لخليط متجانس، ثم يتم إضافته إلى الخليط السابق مع التقليب.

وبعد ذلك يتم غلط المقادير جيدا حتى يتم الوصول إلى عجينة طرية، ثم يتم تقسيمها إلى كور ووضعها في طبق وتغطيها، ثم وضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

سيتم فرد الزبدة للحصول على طبقة رقيقة منها وتقسيمها إلى مستطيلات ووضعها في الثلاجة حتى تتماسك.

يتم إخراج العجينة من الثلاجة وفرد كل كره على حدى، ويتم وضع مستطيل الزبدة وسطها وثني أطراف العجينة إلى الداخل ويتم فرد العجينة مرة أخرى وإدخالها الثلاجة، ويعاد الفرد مرة أخري وتترك بالثلاجة طوال الليل.

يتم إخراج العجينة ووضع وتقطيعها إلى أربع قطع، ثم يتم وضع الشكولاتة على أطراف العجينة ولفها جيدا.

ثم يتم وضع قطع الكرواسون الملفوفة في صينية فرن بها ورقة زبدة.

وبعد ذلك يتم مسح القطع بالبيضة المخفوقة، تترك لمدة من ساعة إلى ساعتين حتى تختمر جيدا.

ويتم إدخالها إلى الفرن تم تشغيله مسبقا على درجة حرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة حتى يصبح لونها بني فاتح.

عجينة الكرواسون الهشة

بعد أن أخبرناكم حول طريقة عمل الكرواسون يتم تقديمه مع كوب من الشاي باللبن أو فنجان من القهوة لعشاق المزاج العالي، ويخبز عملها في أوقات الشتاء الباردة، لأن المعجنات تقوم بتحقيق الشبع الكامل للحصول على تدفئة الجسم المطلوبة.