شعرك هيبقى حرير.. فرد الشعر بالنشا وزيت الزيتون لأقوى وصفة كيراتين طبيعية لفرد الشعر مهما كان مجعد

نظرًا لما تتسبب فيه المكونات الكيميائية المتواجدة في فرد الشعر من تعرض الشعر للتساقط، فوجدنا أن هناك مكونات طبيعية تقوم بتنعيم الشعر الخشن وفرده دون أن تعرضه لأي مشكلة، وهذا أهم ما أشار إليه الكثير من المتخصصين في مجال العناية بالشعر، وبناء على ذلك يتم تداول فرد الشعر بالنشا وزيت الزيتون داخل محركات البحث بصورة كبيرة.

فرد الشعر بالنشا وزيت الزيتون

يتم الاستفادة الكاملة من فرد الشعر المجعد من خلال استخدام النشا وزيت الزيتون عن طريق الالتزام الكامل بخطوات التحضير التي سنعرضها بالشكل الآتي:

ربع كوب من النشا الأبيض.

معلقتان من العسل النحل.

ربع كوب من زيت الزيتون.

تتمثل أول خطوات تحضير هذه الوصفة من خلال وضع عسل النحل مع زيت الزيتون في إناء عميق، ومن ثم نقوم بخلطهما جيدًا، حتى نتأكد من أن المكونات قد امتزجت بالشكل المطلوب.

وبعد ذلك نضيف هذا الخليط إلى النشا، ومن ثم نقوم بالتقليب المستمر، حتى نتحصل على قوام متجانس.

وعلى الجانب الأخر نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر، ومن ثم نقوم بتقسيمه إلى أكثر من جزء.

وبعدها نقوم باستعمال فرشاة للشعر لتوزيع خليط النشا وزيت الزيتون على الشعر بشكل كامل.

فيجب أن نقوم بتمشيط كل خصلة بالشعر، وبعدها نقوم باستعمال البنس لكي نقوم بلف كل خصلة.

وبعدها نقوم بوضع غطاء بلاستيك على الشعر، ومن ثم نقوم بترك الخليط على الشعر لفترة زمنية تصل إلى حوالي 5 ساعات.

ومن بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ، وسوف نلاحظ أن الشعر قد تحصل على درجة من النعومة والانسيابية بشكل كبير بعد استعمال هذه الوصفة.

ولكن نحصل على النتيجة المطلوبة في لمعان ونعومة الشعر الخشن. فيجب أن نقوم بتكرار هذه العملية مرتين أو ثلاث مرات على مدار الأسبوع.

مكونات وصفة النشا وزيت الزيتون للشعرطريقة التحضير

وفي النهاية نكون قد سردنا لكم بشكل واضح كل ما يدور حول خطوات تحضير فرد الشعر بالنشا وزيت الزيتون. فيجب الالتزام بتلك الخطوات. حتى نتحصل على جميع فوائد هذه الوصفة بشكل كبير دون أن نقوم باستعمال أي مكون كيميائي على الشعر.