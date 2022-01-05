طريقة عمل الإندومي في البيت مثل الجاهز بطريقة صحية

يعتبر الإندومي من الأكلات سريعة التحضير ويعد أيضاً من أشهر الأكلات التي تشتهر في اندونيسيا وكما يقدم بنكهات مختلفة مثل الدجاج أو اللحم البقري أو الخضروات أو اللحم وأصبح ينال شعبية كبيرة في مختلف دول العالم ويعد من أكثر الأطعمة التي يعشقها الأطفال وإليك الآن طريقة عمل الأندومي دون الحاجة إلى شراءه من المحلات وسوف نتعرف الآن على طريقة سهلة وبسيطة يحبها الكبار والصغار بطريقة صحية في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة

عمل

الأندومي

في

البيت

المكونات:

نصف كيلو جرام من المكرونة الاسباجيتي .

أثنين مكعب من مرقة الدجاج .

ملعقة واحدة صغيرة من الشطة البودرة الحارة .

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون المطحون .

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون .

ملعقة واحدة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقة واحدة صغيرة من الثوم البودرة .

ملعقة واحدة صغيرة من البصل البودرة .

أثنين ملعقة كبيرة من الزيت النباتي .

طريقة

التحضير

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