طريقة عمل الإندومي في البيت مثل الجاهز بطريقة صحية

يعتبر الإندومي من الأكلات سريعة التحضير ويعد أيضاً من أشهر الأكلات التي تشتهر في اندونيسيا وكما يقدم بنكهات مختلفة مثل الدجاج أو اللحم البقري أو الخضروات أو اللحم وأصبح ينال شعبية كبيرة في مختلف دول العالم ويعد من أكثر الأطعمة التي يعشقها الأطفال وإليك الآن طريقة عمل الأندومي دون الحاجة إلى شراءه من المحلات وسوف نتعرف الآن على طريقة سهلة وبسيطة يحبها الكبار والصغار بطريقة صحية في البيت من خلال هذا المقال.طريقة عمل الأندومي في البيت
المكونات:
- نصف كيلو جرام من المكرونة الاسباجيتي.
- أثنين مكعب من مرقة الدجاج.
- ملعقة واحدة صغيرة من الشطة البودرة الحارة.
- ملعقة واحدة صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون.
- ملعقة واحدة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة واحدة صغيرة من الثوم البودرة.
- ملعقة واحدة صغيرة من البصل البودرة.
- أثنين ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- الخطوة الأولى قومى بإحضار وعاء ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة وبعدها ضيفي إلى الوعاء مقدار مناسب من الماء بحيث تعلو الماء سطح المكرونة ثم نترك الماء حتى يغلي جيداً وبعد ذلك نضع المكرونة مع الماء المغلي ونضع ملعقة واحدة صغيرة من ملح الطعام وملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون وملعقة واحدة صغيرة من الكمون المطحون.
- الخطوة الثانية ضيفي ملعقة واحده من الزيت و مكعب واحد من مرقة الدجاج ثم يترك الخليط على النار حتى يغلي وتستوي المكرونة جيداً.
- الخطوة الثانية قومى بإحضار وعاء عميق آخر وضعي فيه ملعقة واحدة من الزيت مع ملعقه واحدة من الشطة البودرة الحارة ومكعب واحد من مرقة الدجاج ثم ضيفى ملعقة واحدة صغيرة من البصل البودرة ملعقة واحدة صغيرة من الثوم البودرة وبعد ذلك نحرك المكونات جيداً مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك نضيف الخليط إلى المكرونة بعد تمام السلق ثم نحرك المكونات جيداً حتى تتشرب المكرونة الخليط بشكل جيد وبعد ذلك قومي برفع المكرونة من على النار وضعيها في طبق وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم إلى أسرتك وأطفالك ساخنة.
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يعتبر الإندومي من الأكلات سريعة التحضير ويعد أيضاً من أشهر الأكلات التي تشتهر في اندونيسيا وكما يقدم بنكهات مختلفة مثل الدجاج أو اللحم البقري أو الخضروات أو اللحم وأصبح ينال شعبية كبيرة في مختلف دول العالم ويعد من أكثر الأطعمة التي يعشقها الأطفال وإليك الآن طريقة عمل الأندومي دون الحاجة إلى شراءه من المحلات وسوف نتعرف الآن على طريقة سهلة وبسيطة يحبها الكبار والصغار بطريقة صحية في البيت من خلال هذا المقال.طريقة عمل الأندومي في البيت
المكونات:
- نصف كيلو جرام من المكرونة الاسباجيتي.
- أثنين مكعب من مرقة الدجاج.
- ملعقة واحدة صغيرة من الشطة البودرة الحارة.
- ملعقة واحدة صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون.
- ملعقة واحدة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة واحدة صغيرة من الثوم البودرة.
- ملعقة واحدة صغيرة من البصل البودرة.
- أثنين ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- الخطوة الأولى قومى بإحضار وعاء ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة وبعدها ضيفي إلى الوعاء مقدار مناسب من الماء بحيث تعلو الماء سطح المكرونة ثم نترك الماء حتى يغلي جيداً وبعد ذلك نضع المكرونة مع الماء المغلي ونضع ملعقة واحدة صغيرة من ملح الطعام وملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون وملعقة واحدة صغيرة من الكمون المطحون.
- الخطوة الثانية ضيفي ملعقة واحده من الزيت و مكعب واحد من مرقة الدجاج ثم يترك الخليط على النار حتى يغلي وتستوي المكرونة جيداً.
- الخطوة الثانية قومى بإحضار وعاء عميق آخر وضعي فيه ملعقة واحدة من الزيت مع ملعقه واحدة من الشطة البودرة الحارة ومكعب واحد من مرقة الدجاج ثم ضيفى ملعقة واحدة صغيرة من البصل البودرة ملعقة واحدة صغيرة من الثوم البودرة وبعد ذلك نحرك المكونات جيداً مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك نضيف الخليط إلى المكرونة بعد تمام السلق ثم نحرك المكونات جيداً حتى تتشرب المكرونة الخليط بشكل جيد وبعد ذلك قومي برفع المكرونة من على النار وضعيها في طبق وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم إلى أسرتك وأطفالك ساخنة.