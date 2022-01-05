معجزة ربانية.. ماسك النشا للتفتيح الفوري للبشرة والجسم وتصغير المسام وشد الوجه وإزالة التجاعيد

ماسك النشا للتفتيح الفوري أحد أهم الوصفات للسيدات للحصول على بشرة صافية ومشرقة وفاتحة عشر درجات عن درجته الأصلية، وكل ذلك تحصلين عليه في خلال عشر دقائق، وصفة النشا وصفة طبيعية سوف تغنيك عن استخدام مستحضرات التجميل الكيميائية الضارة بالبشرة على المدى القصير والبعيد، فجميع مكونات وصفة اليوم طبيعية مية فالمية وتحتوي على فيتامينات لتغذية البشرة وتصبح أكثر نضارة.

ماسك النشا للتفتيح الفوري

حتى يتم عمل الماسك عليكي توفير المكونات البسيطة الموجودة في كل بيت وهي التالية:

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

عصير نصف ليمونة.

يتم احضار وعاء ونضع فيه المكونات الثلاث السابقة ويتم المزج بينهم ليتم الحصول على خليط متجانس.

ضعي كمية مناسبة من الخليط على بشرة نظيفة لمدة 20 دقيقة.

يتم غسل الوجه بمياه فاترة جيدا للتخلص من أثار الماسك.

ينصح بعدم التعرض للشمس مباشرة بعد عمل الماسك.

ويمكنك الحصول على أفضل نتيجة بتكرار الماسك مرتين في الأسبوع.

ماسك التفتيح الفوريتبييض الوجه بسرعة

المكونات

ملعقة كبيرة ماء ورد طبيعي.

بالإضافة الى ملعقة كبيرة نشا.

وملعقة صغيرة من عسل النحل الأبيض الطبيعي.

الطريقة

يتم خلط المكونات في وعاء عميق للحصول على خليط متجانس ويصبح مثل الكريم.

ثم يتم وضعه على بشرة نظيفة لمدة 20 دقيقة.

بعد غسل الوجه بماء فاتر، ستلاحظين التفتيح الفوري لبشرتك.

النشا به فيتامينات B1 و B2، اللذان يعززان صحة البشرة من خلال ترطيبها العالي.

غني بفيتامين أ الذي يساعد على التفتيح الفوري والتخلص من البقع وتوحيد لون البشرة.

يحتوي على عنصر الزنك الذي يعمل على عدم ظهور حب الشباب.

النشا يحتوي على فيتامين ج مضاد للأكسدة الذي يعمل على محاربة التجاعيد وتجديد البشرة باستمرار.

لديه القدرة على امتصاص الدهون الزائدة.

يحفز كلا من الكالسيوم والحديد الموجود بالبشرة للحصول على المظهر الصحي للجلد من خلال تجديد الخلايا.

فوائد ماسكات النشا للبشرة

مميزات ماسك النشا للتفتيح الفوري لا حصر لها. ويمكن استخدام النشا بأكثر من طريقة على حسب ما لديك من مكونات بالبيت فيمكن استبدال ماء الورد بالبطاطس المهروسة. وغيرها من الإضافات الطبيعية التي تساعدك في الحصول على بشرة رائعة دون الحاجة لدفع مزيد من التكاليف.