طريقة تحضير ستيك مشوي في المنزل في 10 دقائق

تختلف طريقة تحضير اللحوم في المطاعم بشكل كبير عن تحضيرها في المنزل حيث تعتمد الأمهات في المنزل على طريقة تحضير اللحم التقليدي مع الخضار أو اللحم المسلوق فقط، ولا تعتبر تلك الطرق شهية أو جذابة وإن كانت تبدو شهية فإن الشخص بطبيعته يرغب إلي التجديد في مذاق الطعام، ولاشك أن المطاعم تتميز بطريقة مميزة مختلفة تجعل الإقبال دائم عليها بإستمرار ومن طرق تحضير اللحم في المطاعم التي يحبها الأشخاص وتعتبر ذات مذاق لا يقاوم هو اللحم الستيك، وعادةً ما يكون مثل الشرائح الرقيقة التي يتم تتبيلها بتتبيله تجعلها شهية ويتم تقديمها مع الأرز الأصفر المميز وبالرغم من تتبيلها إلا أنها تبدو طرية وسهلة في التناول ويتسائل الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضير الستيك في المنزل لذلك نقدم لكم الطريقة خطوة بخطوة.

طريقة تحضير الستيك المشوي بالتتبيلة

مكونات التحضير:

شرائح من الستيك لحم بقري.

كمية قليلة من الخل.

ملعقة متوسطة من الملح

ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود.

عدد من فصوص الثوم المهروس.

فنجان من الزيت النباتي.

شطة حسب الرغبة.

اولا تجهيز اللحم خاصة في حالة تقطيع اللحم حيث يفضل أن تكون شرائح اللحم رقيقة، وبعد تجهيز شرائح اللحم نقوم بفرد ورق الزبدة على سطح مستوي ثم يوضع عليها اللحم والضغط عليها باستخدام مطرقة. ثانياً نقوم بتحضير طبق عميق ووضع فيه كلاً من الثوم المهروس ثم البهارات الفلفل الأسود والملح وشطة في حالة الرغبة أن يكون الستيك حار، بالإضافة إلي زيت الزيتون. وضع شرائح الستيك في التتبيلة التي تم تحضيرها ونتركها عدة دقائق وبعد ذلك نقوم بإخراج الستيك ووضعها في طبق ثم وضع غلاف من النايلون عليه لمده لا تقل عن خمس ساعات. نقوم بتجهيز صينية ثم يوضع عليها شبكة ورص عليها لحم الاستيك ثم نقوم بوضعها داخل الفرن على نار هادئة ونتركها الوقت الكافي حتى تصبح ناضجة جيداً وتفوح رائحتها. يمكن اختيار أكثر من طريقة لتقديم الستيك المشوي بجانب البطاطس أو اطباق الارز وإضافة المزيد من أنواع الصوص الجذابة حسب الرغبة.

طريقة التحضير: