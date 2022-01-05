كيكة العصاري.. طريقة عمل كيك الشاي السريع الهش اللذيذ بمكونات بسيطة وطعم روعة بكل تكاتها

طريقة عمل كيك الشاي من الأشياء التي ترغب الأمهات في تعلمها، خاصةً وأن جميع الأطفال يعشقون الكيك بكل أنواعه، وتحضيره في المنزل يعد اقتصاديًا، وأكثر أمانًا من الأطعمة التي يتم شرائها من محلات الحلوى، ومن الممتع أن تلتف الأسرة مساءًا لمشاهدة التلفاز وهم يتسلون بتناول قطع كيك شهية بجوار أكواب الشاي الساخنة، لذلك فنحن قد أتينا لكِ بوصفة ناجحة للكيك المصنع منزليًا بخطوات سهلة وألذ نكهة.

طريقة عمل كيك الشاي

هل ترغبين في صنع كيك ناجح وطعمه ممتاز؟ هل تريدين الحصول على استحسان أسرتك بالكيك الذي تصنعينه لهم بكل حب؟ لا تقلقي الوصفة غاية في البساطة، وبإمكانك إتقانها بكل يسر، وتفاصيها كالآتي:

المقادير:

3,5 أكواب دقيق منخول.

ملعقتين بيكنج بودر صغيرة.

ملعقة صغيرة بيكربونات صوديوم.

ذرة ملح.

كوب ونصف سكر مطحون.

3/4 كوب زيت.

عدد 4 بيضات.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب حليب.

3 ملاعق كاكاو.

نصف كوب زبادي.

ضعي كل المكونات السائلة في الخلاط إن لم يكن لديك مضرب، ثم اخلطيهم معًا.

اضيفي البيكنج بودر مع الدقيق وبيكربونات الصوديوم وذرة الملح، وأنخليهم معًا.

قومي بإضافة المواد السائلة بالتدريج وببطء مع تشغيل الخلاط بسرعة متوسطة.

قسمي العجينة لجزئيين، احتفظي بواحد منهم، وضعي الكاكاو على النصف الآخر مع التقليب.

احضري صينية متوسطة، ادهنيها بالسمن السائل، ورشيها بالدقيق بعد ذلك، ثم وزعي الدقيق في كل أجزاء الصينية، وتخلصي من الزائد منه.

صبي العجينة البيضاء أولًا ثم ضيفي النصف المضاف إليه الكاكاو بشكل عشوائي أو كما ترغبين.

اشعلي الفرن قبل وضع الصينية بدقائق.

ضعي الصينية في درجة حرارة تصل إلى 180 درجة.

اتركي الكيك في الفرن لمدة نصف ساعة قبل فتح الفرن عليها.

يمكنك التأكد من جودة طهيها بأن تنغزي سكين رفيع ناحية الحرف، فإن خرج دون أن يكون ملوث بالعجين فهذا يعني أنها قد أصبحت جاهزة.

اتركيها لتبرد عدة دقائق، قبل أن تقومي بتقطيعها، وتقديمها في أطباق التقديم لأسرتك.

كيك الشاي الهش

من خلال طريقة عمل كيك الشاي السابقة، بالتأكيد لاحظتي أنها سهلة، ومكوناتها في متناول يدك، لكنها في النهاية ستشعرين بالفخر عندما تجدي أطفالك يخبرونك أنها ألذ كيك تناولوها على الإطلاق.