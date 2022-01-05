بملعقة نشا حضري روج الشفايف الساحر الثابت في البيت بألوان جذابة وبمكونات طبيعية 100%

الروج الطبيعي من السهل أن يتم تحضيره بالمنزل وهذا ما يوفر على مختلف الفتيات الشراء لماركات وأنواع الروج الكيميائي والتي تعد ضارة بالفعل للشفتين وتطبيقها يتسبب في جفاف الشفاه وتعرضها للكثير من الإصابات والعيوب وبالأخص في أيام فصل الشتاء حيث تزداد امراض جلد الشفتين بسبب الهواء البارد المسبب للجفاف والالتهابات، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن مكونات عمل أفضل روج شفاه طبيعي معزز لجمال جلد الشفتين وواقي من الجفاف وإليكم الطريقة المتبعة لعمل أفضل نوعيات الروج الطبيعية.

طريقة تحضير الروج الطبيعي باستخدام النشا

من الممكن لكل فتاة أن تقوم بالتحضير للون الروج المفضل لكي تقوم بإضافته على التركيبة الطبيعية الغنية من الروج المعزز للون الجلد وصحته ومن خلال مكونات بسيطة من الممكن أن يتم عمل أفضل نوع روج طبيعي خالي من الكيماويات ويساعد في الحصول على أفضل مظهر للشفاه خالي من التقشر أو العيوب وخالي من أي مظهر من مظاهر الالتهاب والجفاف، وفيما يأتي توضيح لأهم المقادير الأساسية المطلوب لعمل تلك التركيبة المتميزة من الروج الطبيعي المعزز لصحة الشفتين والمقوي للجلد:

مكونات روج طبيعي باستخدام النشا

الروج الطبيعي من اليسير جدا إعداده من خلال الاستخدام للآتي من المقادير التالية:

ثلاث ملاعق من الفازلين.

ملعقتان من مكون النشا.

ملعقة واحدة بذور المتان.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من زيت اللوز.

ماء الورد.

القليل من زيت الياسمين.

لون غذائي مفضل.

من السهل إعداده من خلال أن نقوم بالتذويب للفازلين ومن خلال استعمال المكونات مع غلي بذور الكتان واستخلاص الجل منها.

يتم إضافته لبقية المكونات ومن ثم يتم التقليب الجيد لكل المكونات مع التقليب للون الغذائي حتى نجد أن التركيبة أصبحت جاهزة ويزيد قوامها.

ولا بد من أن يتم تجميدها في الثلاجة، وبالنسبة لهذه الطريقة فهي تعتبر من بين أهم لطرق التي توفر لنا مختلف الألوان من الروج الطبيعي المميز.

والذي يساعد في التجميل لجلد الشفتين والعناية بهما كما يعمل كمرطب للشفاه لتخليصها تماما من الجفاف.

طريقة التحضير