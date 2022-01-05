معجزة النشا لإزالة الشعر الزائد من الجذور بدون ألم وتبيض فوري للمناطق الحساسة

إزالة الشعر الزائد بالنشا هي من أسهل الوصفات الطبيعية للتخلص من الشعر الغير مرغوب فيه، حيث أن مشكلة الشعر الزائد هي أحد أهم المشكلات الجمالية الخاصة بالنساء، والتي تعتبر من أهم العقبات التي تواجهها كل امرأة، حيث أن ظهور الشعر الزائد في البشرة وفي جميع مناطق الجسم من الأمور التي لا يفضلها كل الناس، ولذلك ترغب النساء في إيجاد طرق سهلة وفعالة في القضاء على الشعر الزائد بكل سهولة، وعندما يتم استخدام وصفة النشا من أجل إزالة الشعر فإن البشرة ستحصل على ملمس ناعم ورائع، بسبب كثرة فوائد النشا للبشرة ومسام الجلد.

إزالة الشعر الزائد بالنشا

تعتبر وصفة النشا لإزالة الشعر من أفضل وأسرع وصفات التجميل من أجل الحصول على نتائج مذهلة، حيث يتم تحضير الوصفة كالتالي:

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

عصير ليمونة.

5 قطرات من الماء.

ملعقة متوسطة من النشا.

نقوم بتقليب النشا على البارد في القليل من الماء حتى يذوب تماما.

في إناء على النار نقوم بوضع السكر مع الليمون والعسل حتى يذوب السكر تماما، ويتجانس الخليط.

إذا تجمد الخليط بسبب السكر فيمكن إضافة الماء، ثم نقوم بإضافة خليط النشا إلى خليط العسل والسكر.

ثم نقوم بإضافة الخليط المتجانس على بشرة نظيفة ومغسولة.

حيث يتم فرد الخليط على سطح الجلد باتجاه نمو الشعر، ونتركه على البشرة حتى يجف.

بعد جفاف الخليط نقوم بشد الماسك من البشرة بعكس اتجاه نمو الشعر.

المكوناتطريقة التحضيرفوائد استخدام النشا للبشرة

يمتلك نشا الذرة العديد من الفوائد الصحية والجمالية التي يمكن الاعتماد عليها في الحصول على بشرة مثالية، حيث أن أهم فوائد النشا ما يلي: