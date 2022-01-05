بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن لخيوط حرير اقوي كيراتين خلال ساعتين

الخميرة من أهم المكونات الطبيعية والتي من الممكن أن نقوم بإدخالها في العديد من الخلطات الطبيعية والتي تساعد في التحسين من خصائص البشرة والشعر وفي تلك التركيبة نتعرف بالتفصيل على أهم ما يساعد في تكوينها مع الخميرة كي تكون فعالة في القضاء التام على التجعد وعلى الخشونة التي تكون متواجدة بخصلات الشعر على اختلاف درجة وشدة الخشونة والتجعد، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نعرض أهم المكونات الرئيسية والتي لا بد من أن نقوم بإدخالها مع الخميرة كي نحصل على أفضل تركيبة معالجة للشعر من الكثير من العيوب وعن تلك الوصفة وطريقة تحضيرها وكيفية استعمالها نتحدث بالتفصيل وعلى النحو الآتي.

فرد الشعر الخشن بالخميرة

الفرد التام الذي تطمح له كل فتاة من الممكن تحقيقه من خلال الاعتماد على تركيبة الخميرة المميزة، والشعر الخشن فرده بالخميرة يعد بسيط من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة مع الخميرة من السهل أن نقوم بالمزج الجيد ما بين كافة المكونات مع الخميرة كي نحصل على أفضل سيروم منعم للشعر بتركيبة غنية تويل التجعد كما تيسر من تصفيف الشعر وتغذي تماما خصلات الشعر وتحميها من الجفاف والتقصف والتعرض للتساقط ومن خلال الآتي توضيح لمكونات الخليط:

مكونات خليط الخميرة لفرد الشعر الخشن

خليط الخميرة من الممكن أن نقوم بتركيبه في المنزل بخطوات بسيطة نذكرها على هذا النحو الآتي:

ملعقتان من الخميرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عسل النحل.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت الجرجير.

ملعقتان من النشا.

طريقة التحضير

خليط الخميرة من السهل تحضيره وهذا من خلال الاستعانة بالخطوات التالية: