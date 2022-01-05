طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة

أصابع التمر بالسمسم ، تعتبر من المعجنات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص بجانب كوب من الشاي أو القهوة وتناولها سادة، وتعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتبحث دائماً الأمهات على عمل معجنات ووجبات إضافية لتناولها بجانب كوب من الشاي، وتختلف طريقة تحضير حشوة، حيث أن يمكن حشوها بالتمر او الفستق وغيرها من الحشوات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير أصابع التمر بالسمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل أصابع التمر بالسمسم

تتكون أصابع التمر بالسمسم اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-

250 جرام من التمر.

ملعقة صغيرة من بودرة الشطة.

100 جرام من الفستق

ملعقة صغيرة من القرفة.

مقدار ملعقة صغيرة من الزبدة.

علبة من عجين الرقاق.

نصف كوب من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع التمر اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الزبدة والفستق والتمر والشطة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. قومي بعد ذلك بوضع العجين على سطح مستوي ونضع خليط التمر عليها ثم نلف العجينة ونتركها جانباً. تقطيع العجينة المحشية الي أصابع صغيرة ثم نرشها بالسمسم ثم نضعها في صينية مبطنة بورق الزبدة. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً. ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ربع ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.

هناك بعض الفوائد للسمسم

هناك بعض الفوائد التي يمنحها السمسم للجسم وهي كالآتي:-

يساعد في تنظيم ضغط الدم وتخفيضه ويساعد على منع تراكم الدهون في الشرايين. يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية القلب من خلال تقليل خطر إصابته بالالتهابات. يساعد في تنظيم مستويات الهرمونات ويساعد على عمل الغدة الدرقية. يعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم لاحتوائها على مركبات نباتية.

القيمة الغذائية الموجودة في التمر

يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف حوالي 8 غرام، ويحتوي على نسبة من الماء حوالي 20.93، غرام وحوالي 39 مليغرام من الكالسيوم، وتحتوي على نسبة من البروتين حوالي 2,45 غرام، وتحتوي على نسبة عالية من السكريات 63,35 غرام، ويتكون من حوالي 656 مليغرام من البوتاسيوم، ويتكون من حوالي 2 مليغرام من الصوديوم.