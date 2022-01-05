طريقة عمل السمبوسة بتعليمات أشهر الشيفات في الشرق الاوسط

السمبوسة هي واحدة من الوصفات المميزة التي تقدم في شهر رمضان كطبق جانبي، وهي من أهم الوصفات التي تشرف سيدة المنزل أمام ضيوفها، كما أن طرق تحضيرها متنوعة بين استخدام عجينة السمبوسة المخصصة لإعدادها أو استخدام ورق الجلاش، ولاسيما أوراق السمبوسة الجاهزة التي تباع في السوبر ماركت، وتتنوع حشواتها وفقا للمتاح أو المفضل من لحوم أو دواجن، كذلك الخضار، كما أن تسويتها تشتمل عدة طرق منها التسوية بالفرن أو من خلال قليها بالزيت العميق، ونوفر واحدة من طرق تحضير السمبوسة لأشهر الشيفات في هذا المقال عبر موقعنا الرائع ثقفني.مكونات تحضير السمبوسة المقلية
لتحضير السمبوسة لابد من توفر مكونات العجينة مكونات الحشوة معا وهي كالتالي
- رشة ملح.
- اثنين كوب دقيق.
- ملعقتين طعام كبار زيت.
- لحم معصج أو فراخ معصج أو خضار مستوى.
- كما يمكن حشوها بالجبنة.
- زيت عميق للقلي.
لإعداد السمبوسة لابد من عجن العجينة أولا بالخطوات التالية
- نضيف الدقيق مع الملح والماء ثم نضع كمية العجين ونحركها حتى تتداخل المكونات.
- ثم نعجنها جيدا حتى تصبح طرية وناعمة ومتماسكة في وقت واحد.
- ثم نتركها عشر دقائق حتى ترتاح، ونفردها على سطح نظيف بقليل من الدقيق.
- نقطعها على شكل مربع لتكون جاهزة للحشو.
- نجهز الحشوة إذا كانت فراخ أو لحمة نعصجها بالبصل والملح والفلفل الأسود على النار.
- بعد أن تبرد تماما نضع في كل قطعة ملعقة من الحشوة ونقلبها جيدا باستخدام شوكة.
- كما أنه في حالة استخدام أوراق الجلاش نقطعها قطع مستطيلة، كذلك أوراق السمبوسة تعامل نفس أوراق الجلاش.
- نضع الحشوة بها ونلفها على شكل مثلث ونلصق آخرها بملعقة دقيق مذابة بماء دافئ.
- نقوم بوضع طاسة غويطة على النار بها كمية وفيرة من الزيت النباتي.
- بعد التأكد من أنها أصبحت ساخنة تماما نضع حبات السمبوسة بها ونهدي النار.
- عند الحصول على اللون الذهبي الجميل نخرجها من النار على مناديل مطبخ لتصفية أي زيوت عالقة بها.
- تقدم كطبق مقبلات أو إضافي علي السفرة بالإضافة إلى الكثير من الأطعمة الأخرى.
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السمبوسة هي واحدة من الوصفات المميزة التي تقدم في شهر رمضان كطبق جانبي، وهي من أهم الوصفات التي تشرف سيدة المنزل أمام ضيوفها، كما أن طرق تحضيرها متنوعة بين استخدام عجينة السمبوسة المخصصة لإعدادها أو استخدام ورق الجلاش، ولاسيما أوراق السمبوسة الجاهزة التي تباع في السوبر ماركت، وتتنوع حشواتها وفقا للمتاح أو المفضل من لحوم أو دواجن، كذلك الخضار، كما أن تسويتها تشتمل عدة طرق منها التسوية بالفرن أو من خلال قليها بالزيت العميق، ونوفر واحدة من طرق تحضير السمبوسة لأشهر الشيفات في هذا المقال عبر موقعنا الرائع ثقفني.مكونات تحضير السمبوسة المقلية
لتحضير السمبوسة لابد من توفر مكونات العجينة مكونات الحشوة معا وهي كالتالي
- رشة ملح.
- اثنين كوب دقيق.
- ملعقتين طعام كبار زيت.
- لحم معصج أو فراخ معصج أو خضار مستوى.
- كما يمكن حشوها بالجبنة.
- زيت عميق للقلي.
لإعداد السمبوسة لابد من عجن العجينة أولا بالخطوات التالية
- نضيف الدقيق مع الملح والماء ثم نضع كمية العجين ونحركها حتى تتداخل المكونات.
- ثم نعجنها جيدا حتى تصبح طرية وناعمة ومتماسكة في وقت واحد.
- ثم نتركها عشر دقائق حتى ترتاح، ونفردها على سطح نظيف بقليل من الدقيق.
- نقطعها على شكل مربع لتكون جاهزة للحشو.
- نجهز الحشوة إذا كانت فراخ أو لحمة نعصجها بالبصل والملح والفلفل الأسود على النار.
- بعد أن تبرد تماما نضع في كل قطعة ملعقة من الحشوة ونقلبها جيدا باستخدام شوكة.
- كما أنه في حالة استخدام أوراق الجلاش نقطعها قطع مستطيلة، كذلك أوراق السمبوسة تعامل نفس أوراق الجلاش.
- نضع الحشوة بها ونلفها على شكل مثلث ونلصق آخرها بملعقة دقيق مذابة بماء دافئ.
- نقوم بوضع طاسة غويطة على النار بها كمية وفيرة من الزيت النباتي.
- بعد التأكد من أنها أصبحت ساخنة تماما نضع حبات السمبوسة بها ونهدي النار.
- عند الحصول على اللون الذهبي الجميل نخرجها من النار على مناديل مطبخ لتصفية أي زيوت عالقة بها.
- تقدم كطبق مقبلات أو إضافي علي السفرة بالإضافة إلى الكثير من الأطعمة الأخرى.