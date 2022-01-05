طريقة عمل السمبوسة بتعليمات أشهر الشيفات في الشرق الاوسط

السمبوسة هي واحدة من الوصفات المميزة التي تقدم في شهر رمضان كطبق جانبي، وهي من أهم الوصفات التي تشرف سيدة المنزل أمام ضيوفها، كما أن طرق تحضيرها متنوعة بين استخدام عجينة السمبوسة المخصصة لإعدادها أو استخدام ورق الجلاش، ولاسيما أوراق السمبوسة الجاهزة التي تباع في السوبر ماركت، وتتنوع حشواتها وفقا للمتاح أو المفضل من لحوم أو دواجن، كذلك الخضار، كما أن تسويتها تشتمل عدة طرق منها التسوية بالفرن أو من خلال قليها بالزيت العميق، ونوفر واحدة من طرق تحضير السمبوسة لأشهر الشيفات في هذا المقال عبر موقعنا الرائع ثقفني.

مكونات تحضير السمبوسة المقلية

لتحضير السمبوسة لابد من توفر مكونات العجينة مكونات الحشوة معا وهي كالتالي

رشة ملح.

اثنين كوب دقيق.

ملعقتين طعام كبار زيت.

لحم معصج أو فراخ معصج أو خضار مستوى.

كما يمكن حشوها بالجبنة.

زيت عميق للقلي.

طريقة إعداد السمبوسة

لإعداد السمبوسة لابد من عجن العجينة أولا بالخطوات التالية