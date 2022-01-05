“المشبك علي أصولة”.. طريقة عمل المشبك الدمياطي في البيت وبخطوات بسيطة وسهلة وطعم لذيذ

يعد المشبك من الحلويات اللذيذة والمفضلة للكثير من الأشخاص ويمكن تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة بدون الحاجة إلى شرائه من محلات بيع الحلويات لضمان نظافته حتى يقوم الأطفال بتناوله بكل أمان، وطريقة تحضيره لا تحتاج إلى شخص في محترف في تحضير الحلويات بل يمكن لربة المنزل القيام بتحضيره من خلال اتباع عدة خطوات سهلة ويمكن تحضيره في أسرع وقت ممكن.

طريقة عمل المشبك

المشبك من الحلويات التي يعشقها الأطفال ويحبها الكبار أيضًا ويمكن تقديمها للضيوف

5 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

خمسة ملاعق كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

زيت غزير للقلي.

مكونات عمل المشبك

مكونات الشربات

2 كوب من السكر.

كوب واحد من الماء.

نصف ليمونة.

في البداية نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع فيه الدقيق والنشا والخميرة والزيت ويتم تقليبهم مع بعض جيدًا.

يتم إضافة الماء إلى الخليط حتى الوصول إلى القوام المطلوب وغالبًا ما تكون العجينة تميل إلى القوام السائل مثل عجينة الزلابية.

تغطى العجينة وتترك جانبًا حتى تخمر قليلاً لكنها لا تحتاج إلى وقت طويل لكي لا تخمر كثيرًا وتنتفخ في الزيت أكثر من الطبيعي.

من الممكن أيضًا أن لا يتم تركها وقتًا لتخمر والقيام بقليها مباشرة.

يتم إحضار كيس حلواني ونضع القمع بالشكل المراد تشكيل المشبك به.

نحضر مقلاة عميقة ونضع فيها زيت غزير.

نضع العجينة في الكيس ونبدأ بوضع العجينة في الزيت بالشكل المفضل.

تترك العجينة حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح وتقلب على الوجه الآخر لتأخذ اللون الذهبي ايضًا.

يخرج المشبك من الزيت ويوضع بشكل مباشر في الشربات البارد الثقيل البارد.

بذلك يكون المشبك جاهز للتقديم.

طريقة التحضير

طريقة عمل الشربات