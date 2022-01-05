أحلى والذ المعجنات الشهية خلية النحل بأسهل الطرق والطعم خرافي

1 تعد خلية النحل من أشهر المخبوزات والمعجنات فهي منتشرة بين الدول وخاصة الدول العربية حيث يمكن عملها حلو أو حادق وحشوها بالنكهة التي نفضلها ونشتهيها فهي سهلة التحضير وسريعة التقديم فيمكن طهيها بالمنزل لأنها محببة للجميع كبار وصغار فتلجأ الأم إلى طهيها بالمنزل لتجنب التلوث الناتج عن المخابز والمصانع والمحلات التجارية فيجب على كل أم عملها بالمنزل فيمكن أن تقدم في الفطار أو العشاء كوجبات خفيفة.

كوب دقيق.

معلقة صغيرة خميرة فورية.

1 معلقة كبيرة سكر.

معلقة كبيرة خل.

ثلاث معالق كبار زيت ذرة.

ثلاث معالق كبار لبن بودرة.

كوب إلا ربع ماية دافية.

حبة ملح.

نحضر وعاء عميق ونضع فيه معلقة الخميرة والسكر واللبن البودرة والزيت ومعلقة الخل والماية الدافية ونبدأ في تقليبهم بالمصرب اليدوي جيداً.

نقوم بإنزال الدقيق بالتدريج ونبدأ في التقليب ثم نقوم بوضع المياه إذا لم تتماسك وتصبح مطاطية.

ندهن العجينة زيت أو سمنة ونغطيها بالاسترتش أو عمل فوطة سخنة ونتركها حتى تخمر لمدة 45 دقيقة في مكان دافي.

نأتي بالعجينة ونقطعها إلى كرات صغيرة في مقاس واحد ستعطي العجينة إلى 27 كورة ثم نقوم بترك العجينة لمدة ١٠ دقائق لترتاح.

نأتي بصينية ونقوم بدهنها زيت ثم نأتي بالكرات ونبدأ في الحشو الذي نريده ونفضله بداخل الكرات ثم نغلقها ثم نترك الكرات لترتاح ونقوم بتغطيتها لتختمر.

بعد أن تختمر نقوم بدهن الوس باللبن ونرش علية سمسم وحبة البركة.

.نقوم بإدخال الصينية بالفرن علي درجة حرارة 200 لمدة تصل إلى ربع ساعة أو تلت ساعة حتى تنضج وتحمر.

نقوم بإخراجها من الفرن ونرش عليها رشة ماية بسيطة ونغطيها بفوطة لمدة عشر دقائق.

الخميرة: قد لا تكون الخميرة مناسبة للخبز حتى لو لم تنته صلاحيتها، إذا كنت تستخدم الخميرة في المطبخ، يرجى إجراء هذا الاختبار البسيط للتأكد، ضعي الخميرة وملعقة كبيرة من السكر في كوب ماء دافئ واخلطيهم، دع الخليط يجلس لمدة 10 دقائق. إذا تشكلت فقاعات على سطح الخليط، فإن الخميرة جيدة. إذا ظل الخليط كما هو، فهناك حاجة إلى خميرة جديدة.

نخل الدقيق وجميع المساحيق، ثم نخلطهم مع المكونات السائلة الأخرى لمنع التكتل، يصعب إذابة هذه الكتل لاحقًا، مما يفسد طعم ومظهر خلية النحل.

انتظر حتى ترتفع العجينة إلى ضعف حجمها قبل الاستخدام، بعد قطع الحشوة، دعها تقف مرة أخرى وتنتفخ مرة أخرى، هكذا تحصل على عجينة متماسكة وناعمة ورقيقة أثناء الخبز.

لا تنسى دهن الكرات بصفار البيض للحصول على لون ذهبي لذيذ.

بعد اكتمال الخبز، اخترق كل قطعة بعصا وهي ساخنة، ثم اسكب شرابك المفضل (عسل، شراب، مربى أو شوكولاتة …) بشرط أن تكون باردة.

نصائح لتحضير خلية النحل