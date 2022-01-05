وفري واعمليها بنفسك الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل بكل سهولة

الطحينة البيضاء بالسمسم تعتبر من الأغذية التي تحتوي على عناصر غذائية عالية، والكثير منا يقبل على تناول الطحينة بجانب الكثير من الأطباق الرئيسية، كما أن الطحينة تعد بالكثير من الطرق منها سلطة الطحينة ومنها بجانب أطباق المشويات وأيضا توجد في الحلاوة الطحينة وتدخل في إعداد بعض الحلويات، لذا يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل الطرق لإعداد الطحينة البيضاء بطريقة سهلة وبسيطة وتضمن سلامة الأسرة.

طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم

الطحينة تعتبر من المقبلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وتحتوي على كثير من الفوائد الغذائية والفيتامينات لما تحتويه من مكونات، وتتمثل المكونات في الآتي:

المكونات

ربع كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب من السمسم المحمص.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من زيت الزيتون.

يحضر السمسم مسبقا ثم ينقى جيدا من الأتربة والشوائب العالقة به ويغسل جيدا وينشف قبل تحضير الوصفة.

يتم وضع السمسم في مقلاة ويحمر جيدا حتى يأخذ اللون الذهبي.

نضع السمسم في الخلاط الكهربي إلى أن يصل إلى سمسم بودرة.

نضيف الدقيق مع الملح مع التقليب.

يتم إضافة زيت الزيتون على الخليط السابق ويتم تقليبهم جيدا حتى يصبح الخليط متماسك.

بعد تماسك الخليط نضع الخليط في علبة محكمة الغلق ويخزن في الثلاجة أو في درجة حرارة الغرفة أفضل.

يجب أن يكون السمسم موجود ونظيف مسبقا قبل الاستخدام حتى يتم توفير الوقت في إعداد الوصفة.

إذا لم يتيح لديك زيت الزيتون فعليك باستبدال الزيت بزيت نباتي.

من المتاح لديك أيضا استعمال سم بدون تحميص بشرط أن يكون السمسم جاف.

تعمل على منع ظهور الحبوب و البثور في البشرة.

تعمل على علاج اللثة والالتهابات بوضع الطحينة على الجزء المصاب.

تساعد على منع ظهور التجاعيد.

تساعد على حماية العظام وذلك لأنه يحتوي على الكالسيوم.

لاحتواء الطحينة على السمسم فهو بدوره يقي العظام من مرض هشاشة العظام.

كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد بذلك يقي من فقر الدم.

تحمي الطحينة من التهابات المفاصل.

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